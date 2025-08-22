Trivium machen zurzeit mit der Ankündigung ihrer STRUCK DEAD-EP von sich reden. Das Teil erscheint am 31. Oktober — die erste Single ‘Bury Me With My Screams’ inklusive Video ist bereits draußen (siehe unten). Der Release dienst den Metallern aus Florida unter anderem dazu, Zeit für ein neues Studioalbum zu gewinnen. Selbiges soll laut Bassist Paolo Gregoletto entweder Ende kommenden Jahres oder eben 2027 erscheinen.

Überbrückung der Wartezeit

Im Interview bei Bloodstock TV erwiderte der Tieftöner, wann die Fans einen neuen Longplayer von Trivium erwarten können: „Das ist irgendwie schwer zu sagen. Offensichtlich steht bei uns diese EP an. Und für uns ist es nun schon ungefähr neun oder zehn Monate her, seitdem wir sie fertiggestellt haben. Für uns ist sie also nicht total neu, aber für viele Leute ist sie neu. Das kommt also raus, dann haben wir die Tour in den Vereinigten Staaten von Amerika, zudem werden wir wahrscheinlich um den nächsten Sommer herum zurückkommen [nach Europa]. Aber wir werden weiter an neuen Sachen arbeiten. Wir haben schon angefangen, an neuem Material zu arbeiten.

Denn wir haben unseren Raum — den Hangar, zu Hause [das Band-eigene Studio]. Also sind wir irgendwie immer am Schreiben. Ich denke, vorläufig ist vielleicht Ende nächsten Jahres oder 2027 möglich. Aber wir wollen uns einfach wirklich unsere Zeit nehmen und darüber nachdenken, was wir auf der nächsten Platte machen wollen. Ein Teilaspekt dessen, warum wir hieraus eine EP gemacht haben, ist, weil sich diese Lieder gut zusammen angefühlt haben. Es hat uns ein wenig Zeit gegeben, um zu verschnaufen und darüber zu grübeln, was wir machen wollen, während wir gleichzeitig den Leuten etwas neue Musik geben und sie nicht noch ein weiteres Jahr warten lassen.“

STRUCK DEAD erscheint über Roadrunner, das langjährige Label von Trivium. Die EP produziert hat die Band selbst zusammen mit Tontechniker Mark Lewis. Mix und Mastering verantwortete Josh Wilbur.

Trivium — Tracklist STRUCK DEAD EP:

Bury Me With My Screams Struck Dead (Pain Is Easier To Remember) Six Walls Surround Me

