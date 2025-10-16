Toggle menu

Metal Hammer

 Search

‘Last Christmas’: Poppy läutet Adventszeit ein

Poppy (hier beim "Hell & Heaven 2023"-Festival in Toluca, Mexiko) hat ‘Last Christmas’ neu interpretiert
Poppy (hier beim "Hell & Heaven 2023"-Festival in Toluca, Mexiko) hat ‘Last Christmas’ neu interpretiert
Foto: Getty Images, Norte Photo. All rights reserved.
von
Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Wenn man Poppy fragt: Auf jeden Fall. Zumindest ihrem ‘Last Christmas’-Cover nach zu urteilen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Wenn wir ehrlich sind, war das längst überfällig. In den Supermärkten ist seit Wochen weihnachtlicher Süßkram wie Spekulatius, Lebkuchen, Zimtsterne, Baumkuchen und Rumkugeln zu haben. Wenn man so will, hat die Vorweihnachtszeit also längst begonnen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass auch in musikalischer Hinsicht endlich der Advent eingeläutet wird. Und das übernimmt Poppy — mit ‘Last Christmas’ von Wham!

Once bitten and twice shy

Dass Moriah Rose Pereira, wie Poppy mit bürgerlichem Namen heißt, aus US-amerikanischer Sicht die wichtigen Festtage Halloween und Thanksgiving einfach überspringt (wie die Kollegen von Metal Sucks erschrocken anmerken) — geschenkt! Jedenfalls hat sich die 30-Jährige nicht irgendeinen Weihnachts-Song ausgesucht, sondern DEN Weihnachtsschmachtfetzen schlechthin.

So weit, so abturnend. Der Wham!-Klassiker ‘Last Christmas’ aus dem Jahr 1984 sollte eigentlich nur mehr in der Version der Cucumber Men gespielt werden dürfen — und davon ausschließlich die ersten 25 Sekunden in der herrlich schlechten deutschen Übersetzung. Wie dem auch sei: Immerhin hat Poppy den Track nicht eins-zu-eins gecovert, sondern dem Stück ihren eigenen Anstrich verpasst.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Poppy Spikey Choker Frauen T-Shirt schwarz M 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Poppy Spikey Choker Frauen T-Shirt schwarz M 100% Baumwolle Band-Merch, Bands Für € 19,99 bei Amazon kaufen

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

So überrascht diese neue Version mit einem ungewöhnlichen Electro-Pop-Arrangement in der Strophe, sodass man lediglich am Text erkennen könnte, dass es sich hierbei tatsächlich um ‘Last Christmas’ handelt. Der hymnische Refrain kann dann allerdings nicht anders, als die volle Breitseite in Sachen Melodie und Power herauszukehren. Auf jeden Fall ist das Cover deutlich erträglicher als das Original. Von daher darf ab sofort gelten: Gerne können Rock-Radios zusätzlich zu den ersten 25 Sekunden der Cucumber Men-Version jetzt auch Poppys Neuinterprationen über den Äther laufen lassen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Advent Adventszeit Cover George Michael Last Christmas Poppy Vorweihnachtszeit Wham!
Mastodon wollen Black Sabbath-Cover ‘Supernaut’ aufnehmen
Brann Dailor mit Mastodon beim Festival d'été de Québec (11.07.2025)
Das Black Sabbath-Cover ‘Supernaut’ ist Mastodon zuletzt live total gelungen. Nun haben die Sludger vor, den Song aufzunehmen.
Beim finalen Konzert von Ozzy Osbourne spielten Mastodon bekanntlich als erste Band -- und trumpften dabei mit ihrer Version des Black Sabbath-Klassikers ‘Supernaut’ auf. Im Interview bei Bloodstock TV plauderten Schlagzeuger Brann Dailor und Gitarrist Bill Kelliher nun aus, dass sie gedenken, den Track auf jeden Fall aufzunehmen -- in welcher Form auch immer. Deal mit Satan Zunächst legten Mastodon dar, wie sie überhaupt auf ‘Supernaut’ kamen. "Ich liebe diesen Song", holt Kelliher aus. "All ihre Lieder sind großartig. Aber hier konnte ich mir nicht vorstellen, wie Tony Iommi eines Tages zur Probe kommt, sagt ,Ich habe ein gutes Riff, das…
Weiterlesen
Zur Startseite