Saxon mussten kürzlich einige Auftritte absagen, darunter auch das Wacken Open Air und das Summer Breeze. Als Grund wurde angeben, dass Frontmann Biff Byford sich einem Eingriff unterziehen muss, der keinen Aufschub duldet. Weitere Details blieben zunächst aus. Der 74-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu hadern. 2019 erlitt er einen Herzinfarkt. Vergangenen August wurde er wegen Vorhofflattern, einer Herzrhythmusstörung, behandelt, gefolgt von einer Leistenoperation Ende 2024.

Positives und Negatives

Nun gab der Sänger selbst ein Statement ab, was der Grund für die Operation war und wie sein derzeitiger Zustand ist. In einer Videobotschaft erklärt er: „Ich wurde krank und hatte, wie ihr offensichtlich wisst, ein Herzproblem. Dieses Mal war es aber nicht mein Herz. Vor ein paar Monaten, bevor ich nach Amerika ging, war ich zu einem MRT meiner Prostata, das in Ordnung war, aber sie fanden einen Schatten – einen Tumor, einen kleinen Tumor –, von dem sie nichts wussten. Deshalb musste ich am 8. Juli ganz schnell operiert werden.“ Wenige Tage zuvor zogen Saxon noch ihren Auftritt beim Rockharz durch. Schließlich sage die Band ungern Shows ab.

Mit der Operation sei es jedoch nicht getan, wie Biff Byford weiter erklärt: „Leider muss ich eine kurze Chemotherapie machen, eine sogenannte Auffrischungskur, nur für den Fall, dass sie etwas übersehen haben. Die Operation war erfolgreich, sie haben den gesamten Krebs entfernt, aber sie müssen sicherstellen, dass sich kein Krebs mehr in meinem Blutkreislauf befindet.“ Demnach müssen weitere Auftritte abgesagt beziehungsweise verschoben werden. Die Chancen für das METAL HAMMER PARADISE 2025 stehen jedoch gut. „Die Shows im November in Großbritannien und Irland werden stattfinden. Das wird großartig. Bis dahin sollte ich darüber hinweg sein.“ Das MHP findet erst nach besagten Shows, am 28. und 29. November, statt.

Abschließend erklärt der Saxon-Frontmann, dass seine Prognosen gut aussehen und er die Zwangspause anderweitig produktiv nutze. „Meine Heilung schreitet voran. Mir geht es im Moment gut.“ Daher arbeitet er intensiv am nächsten Album. „Das ist der Vorteil, wenn man etwas Freizeit hat. Natürlich habe ich ziemlich viel Gewicht verloren, was auch ein Plus ist.“ Außerdem will er die Fans fortan auf dem Laufenden halten.

