Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Possessed: Keine Strafe für Polizist, der Brian Montana tötete

Possessed
Possessed-Frontmann Jeff Becerra
Foto: PR, Hannah Verbeuren. All rights reserved.
von
Possessed-Originalgitarrist Brian Montana wurde während eines Schusswechsels von der Polizei getötet. Dem Schützen droht keine Anklage.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

San Francisco, am 28 April 2025: Brian Montana, der ursprüngliche Gitarrist der Death Metal-Pioniere Possessed, geriet in den frühen Abendstunden mit einem Nachbar aneinander. Der Streit eskalierte, sodass mehrere Notrufe aus der umliegenden Nachbarschaft bei der Polizei eingingen. Als die Beamten eintrafen, hatte Montana bereits damit begonnen, „aktiv auf ein bewohntes Haus zu schießen.“ Etwa 25 Minuten dauerte der Schusswechsel zwischen Montana und den Polizisten, bis er „wirksam unschädlich“ gemacht wurde. Brian Montana erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. [Originalmeldung vom 02. Mai 2025]

Gewalt und Gegengewalt

Seither liefen Ermittlungen gegen Officer Jeffrey Lee, den Polizisten, der den tödlichen Schuss abfeuerte. Am 14. August wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht, mit der Verkündung, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Nach gründlichen Untersuchungen sei man zu dem Ergebnis gelangt, dass „die Gewaltanwendung durch Officer Lee eine rechtlich gerechtfertigte Selbstverteidigung und Verteidigung anderer“ war. Daher gilt der Fall für die Staatsanwaltschaft als abgeschlossen. Somit erwartet Officer Jeffrey Lee auch keine Anklage.

Revelations of Oblivion
Revelations of Oblivion Für € 16,95 bei Amazon kaufen

Possessed sahen sich nach dem Vorfall mit vielen negativen Kommentaren konfrontiert. Frontmann Jeff Becerra schrieb Anfang Mai eine Art Verteidigungsplädoyer für Montana. Darin wollte er klarstellen, dass sein einstiger Band-Kollege „ein guter Mensch“ und immer „fröhlich und ein Gentleman“ war. Brian Montana hatte jedoch „offensichtlich einiges durchzumachen“. Auch appellierte er: „Es ist an der Zeit, seiner Familie und den Freunden Respekt zu zeigen, denn dies ist eine tragische Zeit für sie. Ich bin sicher, es gibt noch viel mehr zu dieser Geschichte zu erzählen. Aber es liegt an Brians Familie, ob sie es erzählt oder nicht. “

Noch mehr Hass

Leider wird allzu oft vergessen, dass es auch auf Seiten des Täters Menschen gibt, die unschuldig, geschockt und in Trauer sind. Zudem sind die genauen Hintergründe und Einzelheiten, die letztlich zu diesem tragischen Ende geführt haben, unbekannt. Dennoch haben die Menschen natürlich eine Meinung dazu. Zwischen den Kondolierenden sind auch regelrechte Hasskommentare zu fnden – vorrangig christlicher Natur. Manche sind noch eher gediegen: „Er wird nicht in Frieden ruhen, wenn er nicht bereut. Es macht Spaß, ein Satanist zu sein, bis man dem Allerhöchsten begegnet.“ Andere sind schlichtweg beleidigend: „Dieser dumme Bastard hätte einen Beamten umbringen können! Verrottet in der Hölle, ihr beide!“ Jeff Becerra antwortet:„Nichts ist so hasserfüllt wie die Liebe eines Christen.“

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Brian Montana Ermittlungen erschossen getötet Jeff Becerra Nachbarschaftsstreit Polizei Polizist Possessed Reaktionen Verfahren
Ozzy Osbourne: Reaktionen aus der Musikwelt
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne hat die Augen für immer geschlossen, was seine Musikerkollegen natürlich alles andere als kalt lässt.
Was für ein Schock: Ozzy Osbourne hat diese Welt verlassen. Mit dem Verlust dieses einzigartigen Sängers und Wegbereiters des Heavy Metal muss man erst einmal klarkommen. Das gilt nicht nur für seine Fans, sondern für Musikerkollegen. Zahlreiche Weggefährten und andere Metaller haben sich bereits zu Wort gemeldet — METAL HAMMER liefert einen Überblick. Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi kommentiert: "Ich kann es einfach nicht glauben! Mein lieber Freund Ozzy ist verstorben — nur Wochen nach unserer Show im Villa Park. Das sind einfach so herzzerreißende Neuigkeiten, dass ich dafür nicht wirklich Worte finden kann. Es wird keinen wie ihn geben. Geezer, Bill…
Weiterlesen
Zur Startseite