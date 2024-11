Lou Koller (Sick Of It All) meldet sich mit einem Gesundheits-Update. Seine Nachricht lässt Fans und Freunde aufatmen.

Nachdem Sick Of It All-Sänger Lou Koller bereits Ende September von der abgeschlossenen Chemotherapie berichtete, folgt nun das nächste Gesundheits-Update auf Social Media und erleichtert Fans und Freunde. Der Sänger berichtet: "Hey Leute, was geht ab? Hier ist Lou. Ganz schnelles Update. Morgen werde ich operiert, was großartig ist. Die Chemo hat mich zwar übel zugerichtet und in den Arsch getreten, aber tatsächlich auch ihren Job gemacht. Die Pflegerin hat gesagt, der Tumor wäre totes Fleisch. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich denke, dass das gut ist. Der Krebs hat sich nicht ausgebreitet. Sie schneiden den infizierten Teil…