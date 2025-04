Erst im Januar 2024 haben Saxon mit HELL, FIRE AND DAMNATION ihr inzwischen 24. Album veröffentlicht. Nicht lange danach ging es offenbar direkt wieder ans Schreiben neuer Lieder, wie Biff Byford früher dieses Jahr gegenüber FaceCulture darlegte. „Ich habe angefangen, das neue Album zu schreiben — also Texte und Titel. Die Jungs schicken mir bereits jede Menge Ideen“, gab der Sänger an.

In einem neuerlichen Interview mit Gustavo Maiato erklärte Byford, dass zu diesen „Jungs“ noch immer Paul Quinn gehört. Im März 2023 hat der Gitarrist und Mitbegründer „die Entscheidung getroffen, sich vom Tourneeleben mit Saxon zurückzuziehen.“ Jedoch hieß es im damaligen Statement auch, dass er „weiterhin zusammen mit der Band aufnehmen und in Zukunft möglicherweise auch ausgewählte Special Shows spielen“ wird. Dennoch musste ein adäquater Ersatz her, der in Diamond Head-Gitarrist Brian Tatler gefunden wurde. Seither ist Tatler fester Bestandteil von Saxon.

Und es scheint, als seien sämtliche Mitglieder gleichsam in die Entstehung neuer Musik involviert – zumindest hinsichtlich der Sammlung von Ideen. Biff Byford erzählt nämlich: „Ja, Brian ist Vollzeit in der Band, aber Paul schickt mir immer noch Ideen. Er hat mir neulich erst eine Idee für einen Song geschickt. Es kommt nur darauf an, wie gut es ist und ob wir es verwenden. Ich lehne viele Ideen ab, bis jemand eine hat, die mir gefällt.“ Schließlich wolle man sich nicht auf dem Erfolg der vorangegangenen 24 Studioalben ausruhen und in der Arbeit stagnieren.

So konstatiert der 74-jährige Frontmann: „Wir wollen immer bessere Alben machen, also suchen wir immer nach besseren Songs.“ Was am Ende dabei herauskommt, wird sich „wahrscheinlich Ende 2026“ zeigen. Laut des groben Zeitplans, den Byford im Februar zu Protokoll gab, werde man „im Juni damit beginnen, das neue Album zu proben, und vielleicht im Januar oder Februar damit, es aufzunehmen.“

