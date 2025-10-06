Toggle menu

Trivium: Alex Bent steigt aus, Greyson Nekrutman hilft aus

Alex Bent (l.) hört bei Trivium auf, Greyson Nekrutman von Sepultura springt ein
Alex Bent (l.) hört bei Trivium auf, Greyson Nekrutman von Sepultura springt ein
Foto: Slaven Vlasic/Getty Images + Miikka Skaffari/Getty Images. All rights reserved.
von
Trivium müssen fortan ohne Drummer Alex Bent weitermachen, Sepultura-Schlagzeuger Greyson Nekrutman springt temporär ein.
Am Wochenende informierten Trivium über eine überraschende personelle Rochade. Schlagzeuger Alex Bent nimmt seinen Hut bei den Modern-Metallern aus Florida. Der US-Amerikaner stieg 2016 ein und gab der Gruppe nach etlichen Drummer-Wechseln Stabilität. Konkrete Gründe für seinen Abgang legten Frontmann Matt Heafy und Co. bislang nicht vor, obgleich Bent offenbar schon ein neues Engagement an der Angel hat.

Abschied

„Trivium wünschen Alex Bent Erfolg bei seinen künftigen Bestrebungen, da er die Band verlässt“, heißt es im offiziellen Statement hierzu. Der Trommler seinerseits kommentiert: „Ich bin mehr als dankbar für die neun unglaublichen Jahre bei Trivium, die voller unvergesslicher Momente, Musik und Freundschaften waren, die ich immer in mir tragen werde. Ich bin so stolz auf jedes Album und jede Tour, die wir zusammen gemacht haben.

Und ich weiß, Trivium werden weiter die Welt dominieren. Sie werden immer meine Unterstützung haben. Während dieses Kapitel zu einem Ende gekommen ist, ist dies beileibe nicht das Ende meines Wegs als Musiker. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und darauf, weiter Musik zu erschaffen, live zu spielen und mit euch auf neuen Wegen zu teilen. Danke an jeden, der mich auf dem Weg unterstützt hat. Eure Ermutigung bedeutet alles für mich.“

Der vakante Drum-Hocker bleibt indes nicht unbesetzt. So vermochten es Trivium direkt, für zeitweisen Ersatz zu sorgen und Greyson Nekrutman von Sepultura zu verpflichten, welcher erst 2024 für den zu Slipknot abgewanderten Eloy Casagrande zu den Brasilianern stieß. Nekrutman stand vergangenes Wochenende beim Aftershock Festival bei Sacramento zum ersten Mal mit Trivium auf der Bühne und wird bei den anstehenden Herbstterminen mit von der Partie sein. Anschließend kehrt Greyson zu Sepultura für deren Abschiedstournee zurück.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

