Nuno Bettencourt gilt ohne Zweifel als Gitarrenikone, die es immer noch vermag, auf höchsten Niveau abzuliefern – siehe das beeindruckende Solo im Track ‘Rise’ vom jüngsten, 2023 veröffentlichten Studiowerk SIX. Diesen Rückenwind nutzt der 59-Jährige nun für ein geschäftliches Vorhaben: Der gebürtige Portugiese hat mit Nuno Guitars seine eigene Gitarrrenfirma gegründet.

Aus Leidenschaft

Nach seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Washburn sehnt sich Nuno Bettencourt laut Pressemitteilung nach „totaler kreativer Kontrolle über Design, Innovation und Handwerkskunst“. Neben seiner N4-Axt bringt Nuno Guitars zwei neue Modelle auf den Markt: Dark Horse und White Stallion. „Das sind wahre Arbeitstiere, die mit der gleichen Leidenschaft gebaut wurden wie ich in jede Note gesteckt habe, die ich jemals gespielt habe.

Was mich als Gründer und CEO meines neuen Unternehmen am meisten begeistert, ist, direkt mit Gitarristen und Fans zu kommunizieren, die die Gelegenheit dazu bekommen, exakt jene Gitarren zu spielen, die ich auf der Bühne sowie im Studio spiele. Zusammen bilden wir eine neue Gemeinschaft, bei der ich mich persönlich auf euch mittels unserer gemeinsamen Passion einlassen kann: unserer Gitarren. Sobald man eine Nuno-Gitarre besitzt, ist man Teil meiner Familie. Los geht’s!“

Des Weiteren verbindet Nuno Bettencourt seine „jahrzehntelange Bühnen- und studioerprobte Erfahrung“ mit „zukunftsorientiertem Design, um Instrumente abzuliefern, die für die nächste Generation Gitarristen gebaut wurden“. Neben den frischen Dark Horse- und White Stallion-Modellen sowie dem ikonischen N4-Sechssaiter wird Nuno Guitars auch eine Akustikgitarre auf den Markt bringen.

Interessierte Gitarristen können sich auf www.nunoguitars.com registrieren, um Updates, Vorschauen und Vorrang beim Bestellen zu erhalten. Nuno Bettencourt hat sich bekanntlich nicht nur mit Extreme einen Namen gemacht. Der renommierte Musiker rockte unter anderem schon mit Paul McCartney (The Beatles), Steven Tyler (Aerosmith), Kanye West, Robert Palmer, Rihanna, Janet Jackson und Perry Farrell (Jane’s Addiction).

