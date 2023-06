Extreme: Warum die Band nicht viele Alben veröffentlicht

Nuno Bettencourt, Gitarrist der amerikanischen Rockband Extreme, hat in einem Interview mit dem australischen Magazin Heavy begründet, warum es von der Band eher selten neue Alben gibt.

Stolz sein

Er erklärt: „Es ist so: Die Aufregung muss da sein, weißt du? Ich habe Gary (Gary Cherone, Extreme-Sänger – Anm.d.A.) schon als wir jünger waren gesagt, dass ich nie Musik veröffentlichen will, nur um etwas veröffentlicht zu haben.“

Erfolgreich vor Veröffentlichung

Der Gitarrist erklärt, was das für ihn bedeutet: „Ich meine damit, dass es schon erfolgreich sein muss, bevor es überhaupt veröffentlicht wird. Man muss super stolz und aufgeregt sein, und nachts ruhig schlafen können, egal ob jeder es hasst oder liebt. Das sollte einem nichts bedeuten. Es ist immer ein Bonus, wenn die Leute es lieben. Aber am Ende des Tages gibt es nichts Schlimmeres, als wenn Menschen das lieben was du tust, obwohl du selbst es von vornerein nicht mochtest.“

Nicht für die Fans

Der Musiker erinnert sich an ein Radiointerview mit Pete Townshend von The Who und nimmt sich an ihm ein Beispiel. „Pete Townshend sagte: ‚Das ist Bullshit, wir machen gar nichts für die Fans‘ – und erst dachte ich, er sei ein Idiot, aber dann merkte ich, dass er recht hatte. Bands sollten ihre Musik komplett im eigenen Interesse und in ihrer eigenen Blase machen. Sie sollten etwas tun, was ihnen total viel bedeutet, das ist viel eher, was die Fans dann hören wollen … Wir sind nicht berechnend bei dem, was wir tun.“

Das neueste, 12 Songs starke Album von Extreme namens SIX wurde am 9. Juni veröffentlicht.

