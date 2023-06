Volbeat: Rob Caggiano kommentiert seinen Ausstieg

Vergangene Woche gaben Rob Caggiano und Volbeat bekannt, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Der Gitarrist verlässt die Band im Guten, wie die übrigen Mitglieder beteuerten. Nun meldet sich Rob selbst zu Wort – und auch seine Aussagen werfen ein positives Licht auf die lange Zusammenarbeit.

Volbeat: Trennung im Guten

Empfehlung der Redaktion Volbeat trennen sich von Gitarristen Rock Nach zehn Jahren trennen sich Volbeat von ihrem Klampfenmeister Rob Caggiano. Doch für Ersatz ist bereits gesorgt, wenn auch nur temporär. „Es tut mir leid, wenn das etwas überfällig ist. Aber jetzt, da ich genügend Zeit hatte, alles zu verarbeiten, was um mich herum vorgeht, möchte ich ein paar Dinge öffentlich sagen …“ , erklärte Rob. In einem öffentlichen Statement bedankt er sich bei all den Fans, die der Band in den vergangenen zehn Jahren, in denen der Musiker Teil von Volbeat war, die Treue gehalten haben. Rob betonte dabei ausdrücklich, dass er mit positiven Gefühlen auf seine Zeit bei den Dänen zurückblicke, sagte aber auch, dass sich die gemeinsamen Wege von Künstlern und Bands manchmal auf unvorhersehbare Weise trennen können.

„Außerdem möchte ich Michael, Jon, Kaspar (auch Anders) und dem gesamten Volbeat-Lager viel Glück für die Zukunft wünschen. Ich bin sehr stolz auf alles, was wir in den letzten 10 Jahren gemeinsam erreicht haben“, fährt Rob fort. „Manchmal nehmen Beziehungen einfach ihren Lauf. […] Manchmal ändern sich Menschen und Prioritäten verschieben sich. Manchmal ist so etwas unvermeidlich. Wir hatten als Band eine ganz besondere, unbestreitbare Magie zusammen. So etwas kommt im Leben nicht allzu oft vor und man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das tue ich ganz bestimmt nicht.“

