Volbeat trennen sich von Gitarristen

Volbeat haben sich offiziell von ihrem Gitarristen Rob Caggiano getrennt. Die Dänen haben am Montag über die Sozialen Medien folgendes Statement veröffentlicht: „Nach zehn unglaublichen Jahren müssen wir leider bekanntgeben, dass sich die Wege von Volbeat und Rob Caggiano getrennt haben. Während unserer gemeinsamen Zeit haben wir die Welt bereist, großartige Erfahrungen geteilt und vier Alben veröffentlicht, auf die wir sehr stolz sind. Wir würden keinen Moment davon ändern wollen.

Wir wünschen unserem Bruder Rob alles Gute bei allem, was er in Zukunft macht (wir wissen, es wird großartig)! Seinen Platz auf der Bühne zu füllen, wird eine Herkulesaufgabe sein. Aber unser guter Freund Flemming C. Lund wird bei unseren Shows 2023 die Lead-Gitarre übernehmen. Danke an all unsere unglaublichen Fans für ihre Unterstützung. Und, was noch wichtiger ist: Danke an Rob für zehn unglaubliche Jahre.“

Volbeat bekamen einen erfahrenen Musiker

2001 stieß Caggiano als Lead-Gitarrist zu Anthrax und wirkte bei zwei Platten mit. Mit ihnen stand er während der ‘The Big Four’-Tour 2010-2011 an der Seite von Slayer, Megadeth und Metallica auf der Bühne. Als Caggiano Anfang 2013 als Produzent für Volbeat gewonnen wurde, war die Zusammenarbeit so erfolgreich, wurde ihm ein Platz in der Band angeboten. Der 46-Jährige aus der Bronx spielte auf den letzten vier Studioalben von Volbeat.

In einem Interview aus dem Jahr 2022 sprach Caggiano darüber, wie er von seinem vorherigen Gig bei Anthrax über die Produktion von OUTLAW GENTLEMEN & SHADY LADIES zu den Dänen als deren Gitarrist kam. Er sagte: „Ich habe mich damals entschieden, Anthrax zu verlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Rolle dort zu Ende war. Ich brauchte eine Veränderung. Volbeat fühlten sich organisch und richtig an!“

