Wenn die Wolken die Sonne verdunkeln und schlechte Omen vorherrschen, erheben sich Ghost zu ihren Konzerten. 2023 beflügeln die Grammy-Preisträger erneut die schwarzen Rösser und bringen ihr düsteres Spektakel am 6. Juni in das Berliner Velodrom und am 19. Juni in die Hamburger Barclays Arena. Neu hinzugekommen, sind die Konzerte am 13. Juni im Bochumer RuhrCongress und am 20. Juni in der ratiopharm arena in Neu-Ulm. Als Support konnten für die Konzerte in Berlin und Bochum Halestorm um Frontfrau Lzzy Hale verpflichtet werden.

Im Jahr 2018 startete die „A Pale Tour Named Death“-Tour in der historischen Royal Albert Hall in London. Die lang erwartete Rückkehr in diesem Jahr führte Ghost erneut nach Großbritannien und Europa, wo sie ihr dunkles Theater auch in fünf deutschen Arenen aufführten. Zuvor, zu Beginn des Jahres, gingen Ghost als Co-Headliner mit Volbeat auf große US-Tour, bei der sie jeden Abend die Show abschlossen.

Im März veröffentlichte die Truppe um Sänger Tobias Forge aka Papa Emeritus ihr fünftes Studioalbum IMPERA, ein Konzeptalbum, dass sich mit dem Aufstieg und Fall von Imperien beschäftigt. In Deutschland konnten Ghost damit erstmals die Nummer eins der Album-Charts erreichen.

Ghost + Halestorm (#) – Tour 2023

06.06. Berlin, Velodrom (#)

13.06. Bochum, RuhrCongress (#)

19.06. Hamburg, Barclays Arena

20.06. Neu-Ulm, ratiopharm arena

Karten zur Tour ab 24.02.2023 unter www.metal-hammer.de/tickets.

