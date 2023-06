Ozzys Sohn Jack Osbourne teilte am Wochenende einen ganz besonderen Meilenstein via Instagram: Er ist nun seit genau 20 Jahren weg von der Droge.

Am Freitag gab Jack Osbourne, Sohn von Metal-Urgestein Ozzy Osbourne und seiner Managerin und Ehefrau Sharon Osbourne, einen besonderen Einblick via Instagram in seinen Kampf gegen die Drogensucht preis. Er postete ein Bild auf dem in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren seine Nüchternheit vermerkt wird. Demnach erreichte Osbourne an diesem Wochenende die 20-Jahre-Marke. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jack Osbourne (@jackosbourne) Jack blickt auf 20 drogenfreie Jahre zurück Unter diesem Bild reflektiert der 37-Jährige die Gefühle und Erfahrungen, die er seit seinem Entzug im Jahr 2003 gemacht hat. „20 Jahre. Ich kann es…