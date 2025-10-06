Toggle menu

Amorphis: Olli-Pekka Laine setzt Europatournee aus

Amorhis
Olli-Pekka Laine mit Amorphis @ Tuska Festival 2022 in Helsinki.
Foto: Redferns via Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Amorphis-Bassist Olli-Pekka Laine wird leider nicht bei der anstehenden Europatournee dabei sein. Für Ersatz ist jedoch gesorgt.
Am 10. Oktober startet die „European Blood Dynasty 2025 Tour“, bei der Amorphis mit Arch Enemy, Eluveitie und Gatecreeper unterwegs sind. Einer wird jedoch nicht dabei sein: Amorphis-Tieftöner Olli-Pekka Laine. Via Social Media hat sich der Bassist selbst an die Fan-Gemeinde gewandt und auch gleich seinen Ersatzmann bekanntgegeben.

Bedauerlich

In seinem Statement schreibt Laine, auch „Oppu“ genannt: „Zu meinem Bedauern muss ich bekanntgeben, dass ich aus zwingenden familiären Gründen Amorphis auf der bevorstehenden Europatournee nicht begleiten werde.“ An seiner statt wird „glücklicherweise und zur Freude aller“ Victor Brandt (Dimmu Borgir, Witchery) einspringen. Bevor sich Laine vorab schon mal für das Verständnis bedankt, erklärt er schließlich, am 29. November 2025 zum Line-up zurückzukehren.

Damit wäre er pünktlich zur Headlinertour durch die Heimat Finnland zurück, bei der Amorphis ihr aktuelles Album BORDERLAND zelebrieren. Gefeiert wird im gesamten Dezember. Immerhin ist es auch das Jahr des 35. Band-Jubiläums. Zudem hat HALO (2022) erst kürzlich Goldstatus in Finnland erreicht. Begossen wurde dies sicherlich mit dem Band-eigenen Whiskey, der diesen Sommer in limitierter Ausgabe erschienen ist.

Im aktuellen METAL HAMMER blickt die Band auf die vergangenen 35 Jahre zurück und verrät, was hinter der Langlebigkeit von Amorphis steckt. Natürlich wurde auch über das neue Album und die Titelwahl gesprochen. Was das kommende Jahr für die Finnen bereithält, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall sind bereits ein paar Festivals bestätigt, darunter das Summer Breeze 2026. Bis dahin sind Amorphis in den kommenden Wochen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben. Folgend noch die Termine für die Tournee.

„European Blood Dynasty 2025 Tour“

  • 10.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
  • 11.10. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle
  • 12.10. München, Zenith
  • 15.10. A-Wien, Gasometer
  • 17.10. Berlin, Columbiahalle
  • 21.10. CH-Zürich, The Hall
  • 05.11. Leipzig, Haus Auensee
  • 14.11. Hannover, Swiss Life Hall
  • 15.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall


