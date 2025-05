Die britischen Gothic-Metal-Pioniere Paradise Lost haben die ersten Termine ihrer „Ascension Of Europe Tour 2025“ bekanntgegeben.

Die italienische Doom-Band Messa wird bei allen Shows als direkter Support mit dabei sein. Als Opening Acts fungieren High Spirits bei den UK-Terminen und Lacrimas Profundere bei ausgewählten Shows auf dem europäischen Festland. Die Tourdaten 2025 von Paradise Lost und ihren Vorbands findet ihr weiter unten!

Der Aufstieg von Paradise Lost

Gegründet 1988 in Halifax, West Yorkshire, galten Paradise Lost zunächst als eher unwahrscheinliche Kandidaten für den Metal-Olymp, als sie aus den Schatten krochen und die britische Underground-Szene infiltrierten. Doch anstatt sich mit dem Erschaffen eines ganzen Subgenres durch das frühe Death/Doom-Meisterwerk GOTHIC zufriedenzugeben oder mit der kompromisslosen Wucht von DRACONIAN TIMES (1995) den Metal-Mainstream zu erobern, überschritt die Band in den Folgejahren mit beeindruckender Eleganz und Könnerschaft immer wieder Genre-Grenzen.

So entwickelten sich Paradise Lost vom düsteren Alternative-Rock der 90er-Klassiker ONE SECOND und HOST weiter hin zur kraftvollen, dennoch filigranen Erhabenheit von FAITH DIVIDES US – DEATH UNITES US (2009) und TRAGIC IDOL (2012) – mit der lässigen Finesse wahrer Großmeister. Die beiden letzten Alben THE PLAGUE WITHIN (2015) und MEDUSA (2017) markierten eine gefeierte Rückkehr zu brutalerer Old-School-Ausrichtung – zwei gewaltige Monolithen aus entschleunigtem Death Metal und spiritueller Verzweiflung.

Paradise Lost gelten seit jeher als eine der charismatischsten Livebands des Metal und betreten das neue Jahrzehnt als Veteranen, Legenden und verehrte Leitfiguren für mehrere Generationen düsterer Metalheads. Getreu ihrer Weigerung, Erwartungen zu bedienen, erschien 2020 eines der vielseitigsten und zugleich vernichtendsten Werke ihrer Karriere: OBSIDIAN – das bisher letzte Studioalbum der Band – wurde im Frühjahr 2020 veröffentlicht und konnte große internationale Charterfolge verbuchen.