Nach dem Ausscheiden von Noora Louhimo feierte die finnische Power Metal-Band Battle Beast ihre Rückkehr auf die Bühne: Das Live-Debüt zusammen mit der brasilianischen Sängerin Marina La Torraca fand am Anfang März im WWW X in Tokio, Shibuya statt.

Fans filmten das Battle Beast-Konzert und stellten die Videos ins Internet. Die besten davon findet ihr weiter unten im Artikel.

Marina La Torraca wurde im Dezember 2025 als neue Frontfrau vorgestellt, nachdem die langjährige Sängerin Noora Louhimo die Gruppe aus eigener Motivation nach 13 Jahren verlassen hatte: „Das Leben besteht aus verschiedenen Phasen, und nun ist es Zeit für eine neue.“

Battle Beast mit neuer Sängerin Marina La Torraca live

Die aus São Paulo stammende La Torraca ist nicht neu in der Metal Szene. Sie beteiligte sich bereits an Projekten wie Phantom Elite und Exit Eden. „Ich fühle mich unglaublich geehrt, Teil dieses neuen Kapitels zu sein und bin der Band für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zutiefst dankbar“, freut sie sich auf die neuen Aufgaben.

Zuschauer hielten den ersten Auftritt der Sängerin auf Video fest. Entsprechend schnell kursierten zahlreiche Live-Aufnahmen davon im Internet. Battle Beast spielten neben bekannten Songs wie ‘Eden’ oder ‘Bastard Son Of Odin’ auch Songs aus ihrem neuen Album STEELBOUND. Für beides erntete die Formation den begeisterten Applaus der Zuschauer, wie in den Clips zu sehen und zu hören ist:

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Nach dieser bestandenen Feuerprobe stehen noch weitere Konzerttermine an. Mit Marina La Torraca an der Spitze geht die Tour für Battle Beast anschließend an Australien in Japan und China weiter. In Deutschland sind Battle Beast am 6.8. diesen Jahres als Vorband von Judas Priest in Neu-Ulm zu sehen.

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