Gerade noch waren Battle Beast auf großer Europatournee, da verkünden die Finnen via Social Media, dass es die letzte mit Frontröhre Noora Louhimo gewesen ist. Die Sängerin will sich ab sofort auf ihre Laufbahn als Solokünstlerin konzentrieren. 13 Jahre war Louhimo das Gesicht und die Stimme der Power Metal-Formation. Sechs Studioalben sind aus dieser Zeit hervorgegangen – zuletzt STEELBOUND, das erst im Oktober erschien.

Neue Wege

Im gemeinsamen Statement heißt es: „Wir bedauern ihren Weggang sehr, unterstützen aber voll und ganz ihre Entscheidung, neue kreative Wege zu beschreiten – etwas, das ihr der anspruchsvolle Zeitplan mit Battle Beast nicht in vollem Umfang ermöglicht hat. Wir sind zutiefst dankbar für die Musik, die Tourneen und die Magie, die wir gemeinsam geschaffen haben. Diese Erinnerungen werden niemals verblassen oder in Vergessenheit geraten, und wir wünschen Noora auf ihrem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.“

Die Sängerin fügt dem hinzu: „13 Jahre lang durfte ich mit Battle Beast wachsen, lernen, mich weiterentwickeln und entdecken, wer ich als Musikerin und Mensch bin. Und nun sehnt sich mein Herz nach neuen Abenteuern und danach, mit meinen eigenen Flügeln meinen Träumen entgegenzufliegen, die ich nur verwirklichen kann, wenn ich ihnen meine volle Aufmerksamkeit schenke. Das Leben besteht aus verschiedenen Phasen, und nun ist es Zeit für eine neue.“

Eine Nachfolgerin steht bereits fest. Marina La Torraca (Phantom Elite, Exit Eden) wird fortan Noora Louhimos Platz einnehmen. Nach eigenen Angaben dachte La Torraca zunächst, dass es sich um einen Irrtum handle, als sie für den Posten angefragt wurde. Daher fühle sie sich „unglaublich geehrt, Teil dieses neuen Kapitels zu sein“. Außerdem merkt sie an: „Ist es ein bisschen beängstigend, in die Fußstapfen einer Gesangslegende wie Noora zu treten? Und wie! Ist es auch wahnsinnig aufregend? Absolut. Battle Beast ist eine der fleißigsten und talentiertesten Bands überhaupt, und ich bin stolz darauf, sie beim weiteren Wachstum und der Verbreitung von Freude zu unterstützen.“

