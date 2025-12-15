Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Obliveon rekrutieren Steve Di Giorgio für das kommende Album

Steve DiGiorgio
Steve Di Giorgio (hier mit Testament bei Alctraz Metal Fest 2024) spielt auf dem neuen Obliveon-Album Bass.
Foto: Getty Images, Elsie Roymans. All rights reserved.
von
2021 feierten Obliveon offiziell ihr Comeback, um an neuem Material zu arbeiten. Am Bass wird ab sofort Steve Di Giorgio den Takt angeben.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

2002 lösten sich Obliveon auf, nachdem das letzte Album CARNIVORE MOTHERMOUTH (1999) nur mäßigen Erfolg aufgewiese hatte. Anschließend erschien nur noch das Best Of-Album (2002). Vor vier Jahren verkündete die Band offiziell ihre Reunion und gleichzeitig, an einem neuen Album arbeiten zu wollen. Die Veröffentlichung dessen ist für das kommende Jahr geplant.

Cybervoid
Cybervoid Für € 20,90 bei Amazon kaufen

Einer ist jedoch nicht mehr dabei, wie Obliveon kürzlich in den Sozialen Medien bekanntgaben. „Antoine ist ein außergewöhnlicher Musiker und ein wunderbarer Mensch. Wir haben gemeinsam großartige Momente erlebt, sowohl auf als auch abseits der Bühne, und wir sind ihm für seine Zeit, seine Energie und sein Talent im vergangenen Jahr sehr dankbar. Da unsere jeweiligen Projekte immer anspruchsvoller wurden, haben sich unsere Wege naturgemäß getrennt.“ Bassist Antoine Baril hat nach nur einem Jahr und drei Auftritten mit der Band die Segel gestrichen.

Alte Freunde

Für adäquaten Ersatz ist jedoch schon gesorgt. „Die für Dezember geplanten Bass-Sessions mit unserem Freund Steve Di Giorgio (Testament) finden wie geplant statt“, erklärt die Band weiter. „Steve und die Band kennen sich seit Ende der Achtziger Jahre, aus seiner Anfangszeit bei Sadus, und pflegen seither eine enge Freundschaft. Die Zusammenarbeit fühlt sich wie eine natürliche Fortsetzung dieser langjährigen Verbindung an. Steve ist aktuell im Studio und nimmt die Bassspuren für das neue Album auf.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ob Di Giorgio nun Vollzeit bei Obliveon bleibt, ist noch nicht bekannt. Im letzten Update aus dem Studio wird der Bassist vorerst als „Special Guest“ bezeichnet. Mit Testament und einigen anderen Projekten ist Di Giorgio eigentlich gut ausgelastet. Zumal Chuck Billy und Co. mit PARA BELLUM erst im Oktober ein neues Album veröffentlicht und für 2026 bereits einige Auftritte bestätigt haben. Im Social Media-Post schreibt die kanadische Band jedenfalls abschließend: „Wir freuen uns darauf, dieses nächste Kapitel mit euch zu teilen.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Antoine Baril Bassist Comeback neues Album Obliveon Steve Di Giorgio
ZZ Top kommen 2026 für 4 Shows nach Deutschland
ZZ Top rocken 2026 vier Mal in hiesigen Gefilden
Die Boogie-Rocker ZZ Top beehren nächstes Jahr wieder die deutschen Fans — vier Open Air-Gastspiele im Sommer stehen an.
Auf die Gitarrenkünste von ZZ Top schwören nicht wenige Musikliebhaber. Insofern dürfen sich einige Fans über diese Neuigkeit freuen: Sänger/Gitarrist Billy Gibbons, Schlagzeuger Frank Beard und Bassist Elwood Francis (welcher 2021 die Nachfolge des verstorbenen Dusty Hill übernommen hat) kommen nächstes Jahr auf Tour. Hierzulande dreht die Gruppe vier Mal im Juli 2026 ihre Verstärker auf — und zwar in Hamburg, Friedberg (Hessen), Northeim und Regensburg. Die Sprache des Rock "Die Kultband ZZ Top kehrt nach zwei Jahren für vier Headliner-Open Air-Konzerte nach Deutschland zurück!", heißt es hierzu in der Pressemitteilung. "Die ‚Little Ol’ Band From Texas‘ zählt zu bekanntesten…
Weiterlesen
Zur Startseite