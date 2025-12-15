Dave Mustaine hat den Schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu erhalten. Der 64-jährige Megadeth-Sänger wurde am 7. Dezember, an der Seite von fünf weiteren Männern, mit dem Schwarzen Gürtel ausgezeichnet. Sein Trainer Reggie Almeida, der Teil der brasilianischen Jiu-Jitsu-Schule ist, gratulierte den Männern über die Sozialen Medien.

Stärke, Herz, Durchhaltevermögen und Bescheidenheit

Unter einem Beitrag, auf dem die Mitglieder des Sportteams stolz mit ihren schwarzen Gürteln posieren, schrieb er: „Heute war nicht nur eine Gürtelauszeichnung… Es war ein Tag, der mein Herz berührt hat. Zu sehen, wie diese sechs Männer ihre schwarzen Gürtel bekommen, war emotional für mich – denn ich kenne ihre Geschichten, ihre Probleme, die Opfer, die sie bringen mussten und alles, über das sie hinwegkommen mussten, um heute auf diesen Matten zu stehen. Jeder einzelne von ihnen erschien an Tagen, an denen das Leben schwer war… An Tagen, an denen sie müde waren… An Tagen, an denen Aufgeben einfacher gewesen wäre. Aber sie haben weiter gemacht. Das ist es, was einen Schwarzen Gürtel ausmacht. Nicht Talent. Nicht Stärke. Sondern Herz. Durchhaltevermögen. Bescheidenheit.

An euch sechs, Dave, Kyle, George, Ken, Michael und Jordan – ich bin stolz auf euch, nicht nur als Athleten, sondern als Männer. Ihr seid als Team-Mitglieder, Anführer und Beispiele für die gesamte Akademie gewachsen. Zu sehen, wie ihr euch die Gürtel um eure Hüften bindet, bedeutet mir mehr, als ihr denkt. Und an den Rest des Teams: Danke für die Energie, die Unterstützung, die Liebe und dafür, dass ihr ein Umfeld geschaffen habt, das Momente wie diese ermöglicht. Unsere Akademie ist nicht nur ein Ort zum trainieren – es ist eine Familie. Gratulation, meine Brüder. Genießt diesen Moment… Ihr habt jede Sekunde davon verdient. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen von euch.“

Höchste Auszeichnung

2021, kurz nachdem er den Kehlkopfkrebs besiegt hatte und im Alter von 59 Jahren, erhielt Dave Mustaine den Lilanen Gürtel. Vor zwei Jahren wurde er mit dem Braunen Gürtel ausgezeichnet.

Der Schwarze Gürtel ist die höchste Auszeichnung der brasilianischen Kampfkunst Jiu-Jitsu, die ein hohes Level an technischen Fertigkeiten erfordert. Jiu-Jitsu ist eine Weiterentwicklung einer japanischen Kampfsportart.

