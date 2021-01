Dave Mustaine bekommt violetten Gürtel in Jiu Jitsu

Foto: Gracie Barra Spring Hill Brazilian Jiu-Jitsu & Self Defense, Screenshot: https://www.facebook.com/gbspringhill/photos/a.735808756753064/1350006115333322/. All rights reserved.

auch interessant

Megadeth-Chef Dave Mustaine hält sich nach seiner überstandenen Krebserkrankung weiterhin fit. Unter anderem betreibt der nunmehr 58-Jährige leidenschaftlich gerne die Kampfsportart Brasilian Jiu Jitsu. Und das hat er zuletzt so konsequent und gut gemacht, dass er sich nun den violetten Gürtel verdient und überreicht bekommen hat.

Wohlverdiente Auszeichnung

Dies berichtet zum einen die Jiu-Jitsu Times. Zum anderen hat Reggie Almeida, der Besitzer des Gracie Barra Spring Hill-Studios in Tennessee, wo Mustaine trainiert, folgendes auf Facebook geschrieben und unten stehendes Bild geteilt: „Nach zwei Jahren mit einem blauen Gürtel und hartem Training und vielen Hochs und Tiefs hatte ich heute die Ehre, Herrn Dave Mustaine seinen wohlverdienten violetten Gürtel zu verleihen. Gratulation, Junge!“ Der violette Gürtel ist der dritte von sechs Gürteln im Brasilian Jiu Jitsu. Danach kommen noch der braune, schwarze und rote Gürtel.

Laut eigenen Angabe hat Dave Mustaine bereits verschiedene Kampfsportarten praktiziert. Angefangen hat es mit Kung-Fu und anderen Martial Arts. 1999 widmete sich der Megadeth-Frontmann dann dem Taekwondo. In einem Interview von 2010 verriet Mustaine, dass er den ersten Grad im Ukidokan Karate innehatte. „Mein Sensei, Benny ‚The Jet‘ Urquidez, kombinierte die Stile von Karate, Kung-Fu, Aikido, Judo, Jiu Jitsu, Taekwondo, griechisch-römischem Ringen, Muay Thai-Boxen und amerikanischem Boxen. All das ist miteinander kombiniert. Es ist eine Disziplin aus neun Stilen. Mein zweiter schwarzer Gürtel ist im Songham-Taekwondo, und ich war ein Assistenztrainer in diesem Stil. Dann ich habe ich es privat für eine Weile unterrichtet.“

RUST IN PIECE VON MEGADETH JETZT BEI AMAZON ORDERN!