Bei Queen tendieren die Aussichten auf ausgedehnte Tourneen gegen Null. Dies bekräftigte Anita Dobson, ihres Zeichens Ehefrau von Gitarrist Brian May, im Gespräch mit der britischen Zeitung Mirror. Konzertreisen um die ganze Welt brauchen die Fans nicht zu erwarten, stattdessen: „Sie werden Kleinigkeiten machen, aber nicht mehr diese großen Tourneen. Wir werden alle alt.“

Punktuelle Gastspiele

Zuletzt hatte Queen-Schlagzeuger Roger Taylor im Interview beim US-amerikanischen Rolling Stone angegeben, dass Queen derzeit keine Pläne bezüglich einer Abschiedstournee haben. „Ich glaube nicht, dass wir fertig sind. Und ich denke nicht, dass wir eine letzte Abschiedstournee ankündigen werden. Denn sie ist niemals die letzte, oder?“ Auf die Nachfrage, ob Queen nun für immer ruhen, entgegnete Taylor: „Irgendwann wird die Band das tun.“

Des Weiteren fordert auch die Gesundheit der Musiker ihren Tribut ein. Brian May offenbarte 2024 immerhin, dass er einen kleineren Schlaganfall hatte. In Konsequenz konnte der 78-Jährige zunächst seinen linken Arm nicht bewegen, durch Reha ist der Brite jedoch wieder dazu in der Lage, Musik zu spielen. Die Neuigkeit über den Schlaganfall überbrachte der Queen-Gitarrist selbst in einem Video in den Sozialen Medien. Nach einem ersten Schock ging es dem 77-Jährigen wieder besser, allerdings musste er sich ausruhen und die Beine hochlegen, um wieder vollständig auf selbige zu kommen.

Aus heiterem Himmel

„Ich stehe hier, um euch ein paar gute Nachrichten zu überbringen“, berichtete die Queen-Legende. „Und diese sind: Ich kann Gitarre spielen — nach den Ereignissen der letzten paar Tage. Ich sage dies, weil es paar Zweifel gab wegen eines kleines gesundheitlichen Problems, das vor ungefähr einer Woche passiert ist. Die Ärzte haben es einen kleinen Schlaganfall genannt. Urplötzlich, aus heiterem Himmel, hatte ich keine Kontrolle mehr über diesen Arm [hebt linken Arm ins Bild — Anm.d.A.]. Das war ein bisschen beängstigend, muss ich sagen.“

Darüber hinaus hatte die Queen-Legende 2020 einen kleinen Herzinfarkt. Damals war Brian May geschockt davon, dass er offenbar doch nicht so gesund war, wie er dachte. Er sei „sehr nah am Tod“ gewesen. Seine Ärzte bemerkten dabei drei Arterien, die verstopft waren und Gefahr liefen, den Blutfluss zu seinem Herzen zu verhindern. In Folge setzten die Mediziner ihm drei Gefäßprothesen sein, um den Blutfluss zu gewährleisten.

