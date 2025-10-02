Rund zwanzig Jahre ist es her, dass sich die Wege von Candlemass und Messiah Marcolin trennten. Anlässlich des 40. Band-Jubiläums holten die Doom-Pioniere Marcolin für einen Auftritt beim Rock Hard Festival am 13. September in Griechenland zurück auf die Bühne. Mit der Ankündigung im April dieses Jahres stellte Band-Gründer Leif Edling unmissverständlich klar, dass es „nur ein Konzert. keine Tour, keine Aufnahmen“ gibt.

Wie bei der Addams Family

Nach dem Festival sprach Messiah Marcolin mit dem griechischen Rock Hard und erklärte, dass es sich angefühlt hat, als ob die letzten gemeinsamen Auftritte „erst gestern“ gewesen wären. „Es ist etwas Besonderes, wenn wir fünf zusammen spielen. Das ist wirklich cool. Das war schon immer so“, erklärte der 57-Jährige. „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es funktioniert einfach wirklich gut. Abseits der Bühne ist es etwas anderes.“ Scherzend fügte er hinzu: „Bei mir und Candlemass ist es wie bei der Addams Family. Wenn Onkel Fester zwanzig Jahre lang weg ist, dann zurückkommt und sich total komisch verhält – so war das.“

Zur Möglichkeit weiterer gemeinsamer Auftritte meinte Marcolin: „Ich habe nie gesagt, dass dies die einzige Show ist, die wir spielen werden – das hat Leif gesagt.“ Der Sänger selbst könne sich Konzerte unter dem Banner „Candlemass featuring Messiah Marcolin“ vorstellen, da er es schade findet, dass nicht alle Fans die Wiedervereinigung miterleben durften. Seiner Meinung nach sei es jetzt „an der Zeit, die großen Festivals für 2026, nächsten Sommer, zu buchen. Also denke ich, sie sollten es versuchen, auch wenn es nur ein oder zwei sind. Wer weiß? Immerhin wäre es etwas.“

Die Reunionshow wird übrigens Teil einer umfassenden Dokumentation, die Candlemass durch vier Jahrzehnte Band-Geschichte begleitet. Der Dokumentarfilm mit dem Titel ‘9 Lives Of Doom – The Story Of Candlemass’ entsteht unter der Regie von Yasin Hillborg (Så Jävla Metal) und wird von Jonas Åkerlund (Lords Of Chaos) produziert. Neben dem Konzert soll auch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial aus den Anfangsjahren der Band in die Dokumentation einfließen. Seit 2018 steht übrigens wieder Ursprungssänger Johan Längquist am Mikrofon.

