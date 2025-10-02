Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Candlemass: Messiah Marcolin möchte mehr Auftritte

Candlemass
von
Candlemass spielten kürzlich eine Reunionshow mit Ex-Sänger Messiah Marcolin, der sich durchaus mehr gemeinsame Auftritte vorstellen kann.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Rund zwanzig Jahre ist es her, dass sich die Wege von Candlemass und Messiah Marcolin trennten. Anlässlich des 40. Band-Jubiläums holten die Doom-Pioniere Marcolin für einen Auftritt beim Rock Hard Festival am 13. September in Griechenland zurück auf die Bühne. Mit der Ankündigung im April dieses Jahres stellte Band-Gründer Leif Edling unmissverständlich klar, dass es „nur ein Konzert. keine Tour, keine Aufnahmen“ gibt.

Wie bei der Addams Family

Nach dem Festival sprach Messiah Marcolin mit dem griechischen Rock Hard und erklärte, dass es sich angefühlt hat, als ob die letzten gemeinsamen Auftritte „erst gestern“ gewesen wären. „Es ist etwas Besonderes, wenn wir fünf zusammen spielen. Das ist wirklich cool. Das war schon immer so“, erklärte der 57-Jährige. „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es funktioniert einfach wirklich gut. Abseits der Bühne ist es etwas anderes.“ Scherzend fügte er hinzu: „Bei mir und Candlemass ist es wie bei der Addams Family. Wenn Onkel Fester zwanzig Jahre lang weg ist, dann zurückkommt und sich total komisch verhält – so war das.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zur Möglichkeit weiterer gemeinsamer Auftritte meinte Marcolin: „Ich habe nie gesagt, dass dies die einzige Show ist, die wir spielen werden – das hat Leif gesagt.“ Der Sänger selbst könne sich Konzerte unter dem Banner „Candlemass featuring Messiah Marcolin“ vorstellen, da er es schade findet, dass nicht alle Fans die Wiedervereinigung miterleben durften. Seiner Meinung nach sei es jetzt „an der Zeit, die großen Festivals für 2026, nächsten Sommer, zu buchen. Also denke ich, sie sollten es versuchen, auch wenn es nur ein oder zwei sind. Wer weiß? Immerhin wäre es etwas.“

Die Reunionshow wird übrigens Teil einer umfassenden Dokumentation, die Candlemass durch vier Jahrzehnte Band-Geschichte begleitet. Der Dokumentarfilm mit dem Titel ‘9 Lives Of Doom – The Story Of Candlemass’ entsteht unter der Regie von Yasin Hillborg (Så Jävla Metal) und wird von Jonas Åkerlund (Lords Of Chaos) produziert. Neben dem Konzert soll auch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial aus den Anfangsjahren der Band in die Dokumentation einfließen. Seit 2018 steht übrigens wieder Ursprungssänger Johan Längquist am Mikrofon.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für den METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Candlemass Dokumentation Johan Längqvist Leif Edling Messiah Marcolin Reunion Sänger
Skid Row: Suche nach einem neuen Sänger dauert an
Skid Row live, Wacken Open Air 2014
Seit dem Ausstieg von Erik Grönwall klafft eine Lücke am Mikrofon bei Skid Row. Der richtige Nachfolger ist noch immer nicht gefunden.
Im März 2024 gab der schwedische Sänger Erik Grönwall seinen Ausstieg bei Skid Row nach nur zwei Jahren bekannt. Laut eigener Aussage ist ihm diese Entscheidung äußerst schwergefallen. Aufgrund seiner Leukämieerkrankung war er den Anstrengungen des Tourneelebens nicht gewachsen, was auch Gitarrist Dave „Snake“ Sabo bestätigte. Seit mehr als einem Jahr sind Skid Row daher schon auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz am Mikrofon. Die Sache mit den Sängern Im Podcast Nashville On The Rocks wurde Bassist Rachel Bolan nun gefragt, wie es mit der Suche vorangeht. Zu der Art und Weise, wie er und der Rest der Band…
Weiterlesen
Zur Startseite