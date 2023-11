Drei Jahre ist es inzwischen her, dass Rock-Legende Eddie Van Halen den tödlichen Folgen seiner Krebserkrankung erlag. Heute erinnern wir an sein Erbe.

Heute, am 06. Oktober 2023, jährt sich der Todestag eines der größten Gitarristen und Musiker aller Zeiten bereits zum dritten Mal. Wir erinnern uns an das außergewöhnliche Talent Eddie Van Halen sowie an das beeindruckende Vermächtnis dieses Mannes, dessen Einfluss auf die Rock’n’Roll-Historie von prägender Bedeutung ist. Das Van Halen-Imperium Als Gründungsmitglied der 1972 formierten Hard Rock-Gruppe Van Halen trat der damals 17-jährige Eddie seine ganz persönliche Erfolgslawine los. Bereits das Band-betitelte Debütalbum sorgte für internationale Riesenerfolge – die Blütezeit von Van Halen zog sich allerdings durch die gesamten Achtziger Jahre. WOMEN AND CHILDREN FIRST (1980), DIVER DOWN (1982) und…