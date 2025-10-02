Nach der Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame 2019 erhalten Def Leppard nun die nächste Ehrung. Die Hard Rock-Legenden werden mit einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame verewigt. Die Auszeichnung in der Kategorie „Aufnahme“ soll am 9. Oktober um 20:30 Uhr unserer Zeit stattfinden. Außerdem werden Sirius XM-Moderator Bob Buchmann, Universal-Präsident und CEO Bruce Resnikoff sowie Sänger Jon Bon Jovi vor Ort sein und jeweils eine Rede halten.

Der berühmte Bürgersteig

„Die Handelskammer von Hollywood ist stolz, Def Leppard auf dem Hollywood Walk Of Fame willkommen zu heißen“, erklärte Walk Of Fame-Produzentin Ana Martinez. „Wir können es kaum erwarten, mit ihnen abzurocken, wenn sie ihren Stern erhalten! Von ihren explosiven Hymnen bis zu ihren legendären Liveshows haben sich Def Leppard nicht nur einen festen Platz in der Musikgeschichte verdient, sondern jetzt auch auf einem der berühmtesten Bürgersteige der Welt“, fügte Martinez hinzu. Die Zeremonie kann auf der Walk Of Fame-Homepage live mitverfolgt werden.

Außerdem haben die Hard-Rocker erst kürzlich die Veröffentlichung eines neuen Live-Albums angekündigt. DIAMOND STAR HEROES – LIVE FROM SHEFFIELD wurde 2023 in Sheffield, England während der Tournee mit Mötley Crüe aufgezeichnet. Erscheinen soll die Platte am 21. November – die perfekte Einstimmung auf die angekündigte Europatournee. Begleitet werden Def Leppard von Extreme. Die Auftritte sind rar gesät. Lediglich zwei Headlinershows stehen für den deutschsprachigen Raum auf der Agenda. Das große Finale findet beim Wacken Open Air 2026 statt.

Def Leppard Sommer-Tour 2026

19.06. CH-Zürich, Hallenstadion

23.06. Dortmund, Westfalenhalle

30.07. Wacken, Wacken Open Air

Sänger Joe Elliott erklärt dazu: „Es ist uns sehr wichtig, vor unserem heimischen Publikum und unseren Fans in Europa zu spielen, und wir werden eine brandneue Show mit einigen Überraschungen sowie den Klassikern präsentieren! Wir sehen uns!!“ Gitarrist Phil Collen ergänzt: „Es ist ein Traum, im Juni und Juli nächsten Jahres nach Großbritannien und Europa zurückzukehren. Und dass wir mit unseren guten Freunden Extreme zurückkommen, ist einfach noch wunderbarer. Es wird ein unglaublicher Abend für alle Fans werden!“

