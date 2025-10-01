Ozzy Osbourne: BBC Doku-Trailer veröffentlicht

Nachdem die BBC die Veröffentlichung ihrer ‘Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home’-Dokumentation auf Wunsch der Osbournes zuletzt verschieben musste, gibt es nun einen Trailer. Der einstündige Film soll am 2. Oktober um 22:00 auf BBC One und iPlayer erscheinen.

Die Dokumentation sollte ursprünglich schon am 18. August erscheinen, wurde aber zunächst kommentarlos von der BBC entfernt. Später hieß es: „Unsere Sympathien sind in dieser schwierigen Zeit bei der Osbourne-Familie. Wir respektieren die Wünsche der Familie, noch ein wenig länger zu warten, bevor wir diesen sehr besonderen Film zeigen.“

Heimkehr

Das Kamera-Team der BBC begleitete Sharon und Ozzy Osbourne über drei Jahre hinweg und filmte nicht nur die Rückkehr der Osbournes nach England, sondern auch Ozzys Kampf mit seiner Gesundheit. Die Aufnahmen werden als „bewegende und inspirierende Nacherzählung des letzten Kapitels des Lebens von Ozzy Osbourne“ beschrieben — „erzählt durch einen einzigartigen und intimen Zugang zur ganzen Osbourne-Familie, inklusive Sharon, Jack und Kelly.“

Clare Sillery, Leiterin der BBC-Abteilung für Dokumentarfilme, sagte zuvor über die Doku: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Ozzy und seiner Familie zu drehen. Der Film fängt einen intimen Blick auf ihre Reise ein, während sie sich darauf vorbereiten, in das Vereinigte Königreich zurückzukehren.“

Weiter meinte sie über den Film: „Er beinhaltet Familienmomente, Humor, Reflektion und zeigt den unerschütterlichen Geist, der Ozzy zu einer globalen Ikone gemacht hat. Wir hoffen, er bringt Ozzys Fans Trost und Freude, während sie seinem außergewöhnlichen Leben gedenken und es feiern.“

Die letzten Jahre

Die ausführenden Produzenten Ben Wicks und Colin Bar fügten hinzu: „Es war ein unglaubliches Privileg, die letzten Jahre mit Ozzy, Sharon, Jack und Kelly zu verbringen. Ozzy wollte es zurück in das Vereinigte Königreich schaffen, um dort ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen. Unser Film ist eine inspirierende und ergreifende Darstellung davon, wie er sich diesen Traum erfüllt hat.“

Sie beschrieben: „Ozzy wurde weltweit nicht nur für seine Musik von Millionen geliebt, sondern für seinen Sinn für Unfug und auch seine Ehrlichkeit, die wir in den letzten Jahren seines Lebens oft erleben durften. Doch eine Sache wurde für uns noch viel deutlicher, und zwar seine intensive Liebe für seine außergewöhnliche Familie, die die ganze Zeit an seiner Seite war.“

