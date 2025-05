Die Doom-Metaller Candlemass stehen seit 1984 sinnbildlich für episch-düstere Musik. Dieses Jahr feiern die Schweden 40 Jahre Candlemass – und die vielen Erfolge und Erfahrungen, die die Band in dieser Zeit sammeln durfte. Im exklusiven Video-Interview mit METAL HAMMER lassen die Doom-Metaller ihren Erinnerungen freien Lauf.

40 Jahre Candlemass

Gegründet wurden Candlemass 1984 in Stockholm. Seitdem hat die Band insgesamt 13 Studioalben veröffentlicht. Vor allem mit ihrem Debüt EPICUS DOOMICUS METALLICUS (1986) schrieben Candlemass Metal-Geschichte. Schließlich konnte sich die Band mit diesem Album als Namensgeber des Doom Metal verewigen. Mit ihrem Song ‘Astorolus: The Great Octopus’ (featuring Tony Iommi) wurden Candlemass 34 Jahre später für einen Grammy nominiert. Der Song stammt aus ihrem Album THE DOOR TO DOOM (2019), dem ersten Werk der Band nach ihrer Wiedervereinigung mit Sänger und Gründungsmitglied Johan Längqvist. Candlemass feiern ihr zurückliegendes 40. Jubiläum mit einer Tournee. Erst vor Kurzem war die Band als Gast der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt 2025 auf dem weiten Meer unterwegs.

Legendäre Erinnerungen von Candlemass

Nach 40 Jahren Musikkarriere haben Candlemass einiges zu erzählen. Zum Glück war das METAL HAMMER-Team mit an Bord der Metal-Kreuzfahrt, um die Band vor begeistertem Publikum zu beobachten ( den ausführlichen Festivalbericht lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 04/2025 ) und anschließend – leicht übermüdet – zu sprechen. Neben der Rückkehr von Ex-Sänger Johan Längqvist, nutzen Bassist Leif Edling und Schlagzeuger Jan Lindh die Gelegenheit, um über die Höhe- und Tiefpunkte ihrer Band-Geschichte zu sprechen. Ein legendärer Moment der fest im Gedächtnis der Schweden verankert scheint, ist ihr Auftritt auf dem Dynamo Festival 1988. Auch zu ihrer Grammy-Nominierung und ihrem ersten Mal auf dem Roten Teppich hat die Band einiges zu erzählen.

Hier geht’s zum Video!

Interview: Katrin Riedl, Schnitt: Dominik Winter

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.