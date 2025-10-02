Trivium und Bullet For My Valentine sollten 2025 eigentlich das Jahr über die Welt bereisen und die Jubiläen ihrer jeweiligen Alben ASCENDANCY und THE POISON feiern. Obwohl schon Teile der Tournee Anfang des Jahres geschafft waren, offenbarten Trivium, dass die restlichen Termine nicht stattfinden werden.

Nun äußert sich auch Trivium-Frontmann Matt Heafy im Interview mit Fox40 nochmals zu dem Konflikt. Er sagt: „Alle sind ein bisschen verwundert und meinen, dass die Tour doch eine Welttournee sein sollte. Dass wir und diese andere Band ja gesagt hatten, dass es eine Welttournee von Januar bis Dezember sein würde.

Tango

Ihr kennt das alte Sprichwort ,Zum Tango gehören immer zwei‘ – na ja, unser Tanzpartner hat sich nach drei Monaten auf Tour verabschiedet, aber wir wollten weiterspielen“, führt der Sänger aus. „Die Leute haben uns nach dem Drama der Geschichte gefragt aber es war einfach nur so, dass wir Konzerte geben wollten und jemand anderer nicht.“

Trivium lassen sich von der Unentschlossenheit ihrer Co-Headliner nicht verunsichern und machen weiter, wie es ihnen passt. Heafy sagt: „Wir spielen weiter Konzerte. Deswegen werdet ihr uns auch auf dem Aftershock sehen. Deswegen haben wir die Tour mit Trivium, Jinjer und Heriot. Wir veröffentlichen eine EP (STRUCK DEAD – Anm.d.A.). Wir schreiben schon Album Nummer elf zu gleichen Zeit.

Wendepunkt

Man kann uns einfach nicht aufhalten. Es ist unglaublich. Diese neue Tournee ist ein Wendepunkt. Es ist nicht die ,Ascendancy-Tour‘, sondern die ,Struck Dead‘-Tour. Wir werden unsere größten Hits aus allen Alben, die wir je gemacht haben spielen, und die neue EP“, schwärmt der Fronter.

Im Mai gab es zwischen Trivium und Bullet For My Valentine kleine Sticheleien, nachdem die Tour abgesagt wurde. Trivium-Bassist Paolo Gregoletto offenbarte in einem Livestream, dass Bullet For My Valentine-Sänger Matt Tuck die Konzerte nicht mehr wie besprochen machen wollte. Er kommentierte außerdem unter einem eigenen TikTok-Video über den Frontmann: „Er ist der einzige Entscheidungsträger der Band und hat keinen Respekt für uns oder unsere Crew.“

Lieber ins Studio

Bullet For My Valentine schrieben auf Social Media: „Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, auf das Paar der lebensverändernden Alben für uns und Trivium (für die wir nichts außer Respekt und Bewunderung übrig haben) zurückzublicken.“

Und weiter: „Dass wir diese zwei Platten zelebriert haben, war ein Karriere-Highlight für uns. […] Davon abgesehen haben wir vier gemeinsam das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, unsere ganze Aufmerksamkeit auf das nächste Kapitel von Bullet For My Valentine umzuleiten. Wir können es nicht erwarten, später diesen Sommer wieder ins Studio zu gehen und das fertigzustellen, von dem wir versprechen, dass es unser bislang bestes Album ist.“

