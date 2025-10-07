Toggle menu

Rush geben Comeback mit deutscher Schlagzeugerin

Anika Nilles (l.) stößt zu Alex Lifeson (M.) und Geddy Lee und komplettiert Rush
Anika Nilles (l.) stößt zu Alex Lifeson (M.) und Geddy Lee und komplettiert Rush
Foto: Richard Ecclestone/Redferns + Nicholas Hunt/Getty Images. All rights reserved.
von
Geddy Lee und Alex Lifeson erwecken Rush wieder zum Leben und holen sich für die Tour Unterstützung von einer Trommlerin aus Mannheim.
Sicher sind nicht nur die Prog-Fans aus dem Häuschen: Rush haben soeben ihre Rückkehr auf die Live-Bühne bekanntgegeben. Nach der letzten Konzertreise der Kanadier vor zehn und dem Krebstod von Schlagzeuger Neil Peart Anfang 2020 lässt Bassist Geddy Lee verlauten: „Nach allem, was seit dieser letzten Show passiert ist, haben Alex [Lifeson, Gitarrist] und ich ernsthaft in uns hineingehört und beschlossen, dass wir das verdammt noch mal vermissen.“

Neues Gesicht

Und so schwingen sich die beiden Musiker kommendes Jahr anlässlich des 50. Jubiläums ihrer Band zur „Fifty Something“-Tour durch Nordamerika auf, womit sie natürlich auch Neil Peart ehren wollen. Zwölf Liveshows vom 7. Juni bis 17. September in den USA und Kanada stehen dabei auf dem Programm. Fragt sich nur, wer Peart an den Drums ersetzt. Und hier kommt die renommierte deutsche Schlagzeugerin Anika Nilles ins Spiel.

„Wir könnten nicht begeisterter sein, sie unseren treuen und engagierten Rush-Fans vorzustellen“, sagte Lee in einer Erklärung. „Wir wissen, dass sie ihr jede Chance geben werden, dieser fast unmöglichen Rolle gerecht zu werden.“ Weiter sinniert der 72-Jährige: „Wie ersetzt man jemanden, der unersetzbar ist? […] Ich hatte von Scully, meinem Basstechniker, der mit Jeff Beck auf Tour gewesen ist, gehört.

Er hatte mit dieser Schlagzeugerin namens Anika Nilles zusammengearbeitet und erwähnte, wie beeindruckend sie ist— talentiert, musikalisch und kraftvoll. Ich glaube, dass Alex und ich durch das Zusammenspiel mit ihr neuen Schwung bekommen haben. Wir hörten, wie unsere Songs wieder zum Leben erwachten. Erst nach diesen erfolgreichen Proben mit ihr hatte ich das Gefühl: ‚Ja, wir können das schaffen. Wir können dem gerecht werden. Und das wird Spaß machen.‘“

Wer sich für Jazz und das Schlagzeug interessiert, dürfte bereits über Anika Nilles gestolpert sein. Ihr YouTube-Kanal verfügt über rund 225.000 Abonnenten. Dort jammt sie unter anderem mit dem Gitarristen Joshua De La Victoria und dem Schlagzeuger Kaz Rodriquez. Darüber hinaus war sie 2022 mit Gitarrenlegende Jeff Beck auf Tour.

Rush — Fifty Something Tour 2026

  • 07.06. Los Angeles, CA, Kia Forum
  • 09.06. Los Angeles, CA, Kia Forum
  • 18.06. Mexiko-Stadt, MX, Palacio de los Deportes
  • 24.06. Fort Worth, TX, Dickies Arena
  • 26.06. Fort Worth, TX, Dickies Arena
  • 16.07. Chicago, IL, United Center
  • 18.07. Chicago, IL, United Center
  • 28.07. New York, NY, Madison Square Garden
  • 30.07. New York, NY, Madison Square Garden
  • 07.08. Toronto, ON, Scotiabank Arena
  • 09.08. Toronto, ON, Scotiabank Arena
  • 17.09. Cleveland, OH, Rocket Arena


