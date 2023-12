Rush haben darüber diskutiert, einen Drummer zu engagieren

Rush bei ihrer Einführung in die Rock And Roll Hall Of Fame 2013

auch interessant

Die beiden verbliebenen Rush-Musiker Alex Lifeson und Geddy Lee haben darüber geredet, ob sie sich einen fähigen Schlagzeuger holen und wieder Konzerte spielen. Dies gaben Gitarrist Lifeson und Bassist Lee im Gespräch mit CBS News Sunday Morning-Reporter Jim Axelrod zu Protokoll. Der Journalist wollte wissen, wie das nächste Kapitel der Band aussehen könnte.

Sag niemals nie

Darauf entgegnete Alex: „Es ist schwierig herauszufinden, was dieses Kapitel ohne Neil ist.“ Darüber hinaus wurde Lifeson explizit danach gefragt, ob Rush besprochen hätten, einen Ersatzmusiker für den 2020 an einem Gehirntumor verstorbenen Neil Peart zu holen. „Ja“, antwortete Geddy, „es ist nicht unmöglich, aber an diesem Punkt kann ich es nicht garantieren.“ Lifeson dagegen gab sich diesbezüglich ein wenig optimistischer: „Es liegt nicht in unseren Genen, aufzuhören.“

Alsdann ergänzte Lee: „Mach, an was du glaubst. Denn wenn man etwas tut, an das jemand anders glaubt, dann scheitert man und hat gar nichts. Wenn man tut, woran man glaubt, und dabei scheitert, hat man noch immer Hoffnung.“ Erst letzten Monat sagte Geddy im Interview mit der Los Angeles Times dazu, ob es jemals noch ein Rush-Konzert geben könnte: „Es könnte eine Show geben, die den Songs von Rush Tribut zollt. Ich würde niemals sagen, dass es nie mehr ein Rush-Konzert geben wird. Wir bekommen andauernd Angebote.“

