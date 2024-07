Sebastian Bach hat gute Erinnerungen an Gilmore Girls

Manche Rock-Stars schlagen im Lauf ihrer Karriere unkonventionelle Wege ein, so auch Sebastian Bach. Der ehemalige Skid Row-Sänger spielte in der vierten bis siebten Staffel der Serie ‘Gilmore Girls’ mit. Wie er nun in einem Interview mit ‘More’ erklärte, habe er an diese Zeit nach wie vor gute Erinnerungen.

Ausflug in die Serienwelt

„Mir hat es wirklich Spaß gemacht. […] Der Regisseur sagte immer: ‚Okay. Mach es einmal, so schnell du kannst.' Ich war also wie ein Auktionator und sprach sehr schnell. Eines Tages rief mein Agent einmal an und sagte: ‚Sebastian, die Serie 'Law & Order' will, dass du DJ wirst, sowas wie ein Drogen-Dealer oder so." Ich sagte: 'Law & Order'", so Bach. „Das ist die Lieblingsserie meines Vaters. Also ging ich zum Vorsprechen für 'Law & Order' und sagte meinen Text so schnell ich konnte aufgrund meiner 'Gilmore Girls'-Erfahrung. Und der Typ sagte: ‚Alter, mach langsam.' […] Ich liebe 'Gilmore Girls'. Und jetzt ist sie auf Netflix. Außerdem bin ich in der neuen Netflix-Serie 'A Year In The Life'. Bei meinem nächsten Fernsehauftritt werde ich in einer Show auf Food Network mit dem Titel 'Worst Cooks In America' zu sehen sein."

In einem Interview mit US Weekly aus dem Jahr 2016 wurde Bach gebeten, seine liebste Erinnerung an ‘Gilmore Girls’ zu nennen. Er sagte: „Meine liebste Erinnerung an ‘Gilmore Girls’ ist, als der Lead-Sänger von Rush, Geddy Lee, mit seiner Tochter zum Set kam. Ich bin der größte Rush-Fan der Welt und ich konnte es nicht glauben. Ich sagte den Produzenten: ‚Ihr müsst sie in die Show holen!‘ Also schrieb Helen Pai (Co Produzentin – Anm.d.A.) eine Szene, in der Geddy und seine Tochter im Hintergrund sind […]. Man kann sie nicht sehen, aber sie sind da.“

