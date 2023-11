Geddy Lee: Rush haben früher viele Drogen genommen

Rush gelten zwar nicht als Saubermänner, aber immerhin im Hinblick auf Drogen als deutlich harmloser als manche ihrer Zeitgenossen. Im Interview mit Toronto Life sprach Bassist Geddy Lee nun über den tatsächlichen Rauschmittelkonsum der Band.

Rush: Weniger Drogen?

Empfehlung der Redaktion Geddy Lee findet heraus, ob Bassisten wirklich Menschen sind Rock Dem Bassisten Geddy Lee wird nach der Auflösung von Rush nicht langweilig. In einer neuen Dokuserie trifft er andere Bassisten, und seine Autobiografie steht kurz vor der Veröffentlichung. „Ehrlich gesagt war es seltsam, außerhalb eines Busses zu leben“, sagte Geddy. „Wir haben einmal in 23 Nächten in 23 Städten gespielt. Zu jenem Zeitpunkt haben wir viel Kokain genommen, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. […] Wenn eine Band zwei Tage in einer Stadt bleibt, wird sicher viel getrunken. Wenn wir für größere Bands auftraten, soffen die Leute ständig Bier und gingen sich gegenseitig auf die Nerven. […] Das Hotel, in dem wir übernachtet haben, wurde völlig verwüstet. Jemand hatte eine riesige Topfpflanze genommen und sie über den Balkon geworfen. Sie hätten jemanden töten können! Aber es war das, was wir taten.“

Geddy Lee hat seine wilden Zeiten bereits in einem vorherigen Interview mit ‘House Of Strombo’ resümiert. Damals sagte er: „Wir hatten Momente, in denen wir zu viele Auftritte hatten. Zu viele Auftritte hintereinander, bei denen die Drogen schnell und heftig auf uns zukamen, aber irgendwie haben wir die ganze Zeit über zusammengehalten. Es gab eine Etappe einer Tour, bei der wir 23 One-Night-Auftritte hintereinander gespielt haben. […] Man tut alles, was nötig ist, um zur nächsten Show zu kommen und diese zu überstehen. Danach rauchten wir einen Joint, tranken, oder was auch immer nötig war. Man hatte es geschafft.“

