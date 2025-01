Corrosion Of Conformity arbeiten am neuen Album

Pepper Keenan, Corrosion Of Conformity, in Bologna, 2019.

Seit NO CROSS NO CROWN (2018) hat sich bei Corrosion Of Conformity in Sachen Besetzung getan. Nachdem Mitbegründer und Schlagzeuger Reed Mullin Anfang 2020 verstorben ist, sitzt nun Stanton Moore wieder an den Trommeln (er war bereits 2005 eingesprungen). Auch am Bass gab es vor ein paar Monaten einen personellen Wechsel. Mike Dean, der ebenfalls seit der Band-Gründung Anfang der Achtziger dabei war, gab im September 2024 seinen Ausstieg bekannt.

Empfehlung der Redaktion Reunion: Pepper Keenan kehrt zu Corrosion Of Conformity zurück Corrosion Of Conformity und Sänger/Gitarrist Pepper Keenan gehen zusammen auf Tour. Auch ein Album ist geplant. In einem Statement auf Social Media schrieb Dean damals: „Vor Kurzem habe ich beschlossen, mich von Corrosion Of Conformity zurückzuziehen, einer Band, die vor etwa 40 Jahren von Reed Mullin, Woody Weatherman und mir gegründet wurde. Ich bin äußerst stolz auf alles, was wir zusammen erreicht haben und freue mich darauf, in Zukunft noch mehr von der Band zu hören.“

Als Begründung gab er vor allem die Entfernung an: „Seitdem sich Reed von der Band getrennt hatte und dann verstorben ist, fällt es mir schwer, mit Band-Kollegen, die Hunderte Kilometer entfernt leben, an neuem Material zusammenzuarbeiten.“ Jedoch freue er sich darauf „weiterhin andere Künstler aufzunehmen und zu produzieren“ und wünscht den verbliebenen Band-Mitgliedern „Alles Gute.“

Empfehlung der Redaktion Pepper Keenan: „Down sind noch lange nicht fertig“ Down-Gitarrist Pepper Keenan sagt, dass seine Band weiter machen wird. Es gäbe trotz Phil Anselmos Hitlergruß-Affäre eine Zukunft für die Band. Im Oktober 2024 hat Bobby Landgraf (Down) Deans Platz eingenommen, der sich nun gemeinsam mit Sänger Pepper Keenan, Gitarrist Woody Weatherman und bereits erwähntem Stanton Moore im Studio befindet. Auf seiner Instagram-Seite hat er kürzlich ein Video gepostet, in dem er den Fans Einblicke gewährt und gleich noch eine Ankündigung parat hat: „Wir sind hier in Gold Rica in Mittelamerika. COC Vorproduktion läuft.“ Alles sei in vollem Gange und „die Platte knallt. Wir sind wirklich stolz auf das, was wir geleistet haben. Es war eine verdammt gute Woche, Leute“, erzählt Landgraf im Video. Dazu schreibt er, dass die Vorproduktion derweil „erledigt“ sei.

