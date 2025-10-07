Toggle menu

Metal Hammer

Ace Frehley muss wegen Krankheit Tourdaten absagen

Ace Frehley
Foto: PR, Jayme Thornton. All rights reserved.
von
Der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley muss seine restlichen Tourdaten für dieses Jahr aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen.
Auch interessant

Der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley hat offenbar mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, weswegen der Musiker seine letzten Konzerte für 2025 absagen musste. In einem kurzen Statement auf Instagram heißt es: „Wegen anhaltender medizinischer Probleme musste Ace die schwere Entscheidung treffen, die restlichen Termine für 2025 abzusagen.“

Sturz im Studio

Erst am 26. September musste Frehley seine Show mit Quiet Riot und Vixen absagen, nachdem er aufgrund eines Sturzes im Studio ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dazu hieß es in einem Statement: „Liebe Rock-Soldaten, Ace hatte einen kleinen Sturz in seinem Studio, der mit einer Fahrt ins Krankenhaus endete.“

Der Post bestätigt, dass es dem Gitarristen einigermaßen gut geht, er aber die Show nicht spielen kann: „Ihm geht es gut aber entgegen seiner Wünsche besteht sein Arzt darauf, dass er aktuell von jeglichen Reisen absieht. Aus diesem Grund muss er seinen Auftritt bei der Antelope Valley-Veranstaltung in Lancaster, Kalifornien am 26. September absagen.“

Und weiter heißt es: „Bitte geht trotzdem zu den Konzerten und unterstützt seine Freunde Quiet Riot und Vixen. Ace freut sich darauf, seine Tour fortzusetzen und die Arbeit an seinem nächsten Album ORIGINS VOL. 4 fertig zu stellen.“ Die Vermutung liegt nahe, dass ursprünglich ORIGINS VOL. 3 gemeint sein könnte, da der Musiker aktuell erst zwei ORIGINS-Cover-Alben veröffentlicht hat. Im Februar 2024 erschien sein letztes eigenes Soloalbum, 10, 000 VOLTS, das er aktuell mit auf Tour hatte.

Es ist dieses Jahr nicht das erste Mal, dass das ehemalige Kiss-Mitglied Konzerte absagen musste. Schon im Mai sagte er aus gesundheitlichen Gründen einige Konzert ab, weil er sich nicht dazu in der Lage fühlte, längere Reisen anzutreten.


Themen

Ace Frehley Gesundheit kiss Konzertabsage Krankenhaus Sturz tour-absage
Zur Startseite