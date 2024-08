Ace Frehley: Das motiviert den Musiker zur Alkoholabstinenz

Der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley hat eine bewegte Vergangenheit mit Alkohol hinter sich. Nach jahrzehntelangem und exzessivem Trinken hat der Musiker inzwischen vollständig dem Alkohol abgeschworen. Um daran festzuhalten, hat er eine ganz entscheidende Motivation.

Ace Frehley: Trocken seit 17 Jahren

Empfehlung der Redaktion Sammy Hagar ist enttäuscht von Alex Van Halen Hard Rock Einige der ehemaligen Mitglieder von Van Halen scheinen wirklich auf keinen grünen Zweig zu kommen. Diesmal Sammy Hagar und Alex Van Halen. „Ich kann ausgehen, und Leute um mich herum können ein oder zwei Cocktails trinken“, sagte Frehley in einem Interview mit Guitar Tales. „Es stört mich nicht mehr. Im ersten oder zweiten Jahr der Abstinenz hätte es mich gestört, aber inzwischen habe ich kein Verlangen mehr danach. Nachdem ich 17 Jahre lang in den Spiegel geschaut und dann Fotos von mir vor zwanzig Jahren betrachtet habe aus der Zeit, als ich vom Alkohol völlig aufgebläht war, gibt mir das auch die Willenskraft und die Stärke, mich von all dem Mist fernzuhalten. Ich höre auf meinen Mentor. Ich gehe zu Treffen. Wenn mich etwas stört, gehe ich zu einem Treffen, teile es mit und werde diese Last dann los. Man lässt es an sich abprallen und es ist weg, anstatt eine Pille oder einen Drink nehmen zu müssen, um diesen Groll loszuwerden.“

Frehleys Alkoholprobleme waren zudem einer der Auslöser dafür, weshalb er 1982 und 2002 bei Kiss Ausstieg. „Ich hatte wirklich großen Groll gegen Paul (Stanley, Gitarre und Gesang – Anm.d.A.) und Gene (Simmons, Bass und Gesang – Anm.d.A.), als ich die Band das erste und sogar das zweite Mal verließ“, erklärte er weiter. „Sie sagten immer, ich sei gefeuert worden, was völliger Schwachsinn ist. Beide Male ging ich aus eigenem Antrieb, und sie hielten den Mythos aufrecht, sie hätten mich gefeuert. Das ist völliger Unsinn.“

