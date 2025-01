Tim Lambesis (As I Lay Dying) treibt es auf die Spitze

Tim Lambesis mit As I Lay Dying am 3. Oktober 2019 in der Berliner Columbiahalle

Tim Lambesis scheint wirklich ernste Probleme zu haben – und das nicht nur auf personeller Ebene. Im vergangenen Oktober verließen sämtliche Mitglieder (außer dem Sänger selbst) As I Lay Dying. Auch der Tourmanager quittierte seinen Dienst. Kurz darauf zersplitterte auch Lambesis’ Nebenprojekt Austrian Death Machine. Drummer Brandon Short schrieb auf Instagram zu seinem Austritt: „Meine Integrität und mein Charakter wurden auf eine Weise in Frage gestellt, die ich nicht länger akzeptieren kann, insbesondere angesichts dessen, was ans Licht gekommen ist.“

Empfehlung der Redaktion Tim Lambesis reagiert auf erneute Missbrauchsvorwürfe Metalcore Bei Tim Lambesis läuft es derzeit gar nicht gut. Erst laufen ihm alle Band-Kollegen weg, nun scheint auch seine dritte Ehe am Ende zu sein. Verstörende Videos machen die Runde. Short fuhr fort: „Die wiederholten Versprechen, der endlose Kreislauf von ,Ich werde mich bessern’ – Worte, die mir einst Hoffnung gaben –, haben sich in einen Sprung in der Schallplatte verwandelt, die keine wirkliche Veränderung gebracht hat. Stattdessen fand ich mich in einem Muster gefangen, das mein Vertrauen und mein Wohlbefinden untergrub. Dieser Kreislauf hat sich auf mein Privatleben ausgewirkt und meine psychische Gesundheit in einer Weise beeinträchtigt, die ich nicht länger aushalten kann.“

Misshandelt Lambesis seine Haustiere?

Tim Lambesis lässt seine Wut offenbar nicht nur an seinen Mitmenschen aus. Auch vor seinen Haustieren macht er nicht halt, wie ein verstörendes Video zeigt, das kürzlich aufgetaucht ist. In den kurzen Clips der Überwachungskamera ist zu sehen, wie Lambesis seinen Hund tritt, schlägt und mit geballten Fäusten auf ihn zugeht, woraufhin der Hund verängstigt zurückweicht. Für Tierfreunde keine leichte Kost. Zumal es nur das ist, was die Kamera aufgezeichnet hat.

Kurz vor der Veröffentlichung des Videos gab Tim Lambesis sein erstes Interview, seitdem all die Geschehnisse ins Rollen kamen. Im Gespräch mit Fitness-Coach Justin Wenzel ging es um Ängste, Selbstsabotage, Probleme mit seiner Ex-Frau Dany und wie sich das alles auf seine Band-Kollegen auswirkte.

Vertuschungsversuche

Wenige Stunden später setzte Dany ihrerseits einen erneuten Post ab, in dem sie als erstes darum bittet, mit den Videoveröffentlichung aufzuhören. Wie sie erneut klarstellt, gehen diese nicht auf ihr Konto. Weiterhin schreibt sie: „Ich werde nicht länger aus Angst vor Tim schweigen. Die Lügen, die er in seiner letzten Aussage und in diesem aktuellen Podcast erzählt, sind bewusste Versuche, die Wahrheit zu vertuschen und sich als Opfer darzustellen.“

Empfehlung der Redaktion As I Lay Dying: Lambesis‘ Frau dementiert Missbrauchsgerücht Metalcore Während As I Lay Dying dabei sind zu implodieren, sieht sich Dany Lambesis gezwungen, unwahre Gerüchte über ihren Ehemann zu entkräften. Zudem gibt sie an, dass „NIEMALS eine Untersuchung wegen häuslicher Gewalt“ gegen sie gegeben habe, „noch wurde jemals eine einstweilige Verfügung“ diesbezüglich erwirkt. Als die Vorwürfe im Oktober 2024 publik wurden, nahm Dany ihren damaligen Ehemann noch in Schutz. Jedoch sei sie gar nicht die Verfasserin dieser Zeilen gewesen. Die Erklärung „wurde von ihm und seinen neuen ,Managern‘ verfasst, um seine Karriere und sein öffentliches Image zu schützen. Wofür ich Beweise habe.“

Außerdem habe er versucht sie dazu zu zwingen, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterschreiben, die besagt: „Dass ich niemals öffentlich über ihn sprechen werde, damit die Wahrheit begraben wird, wenn unsere Scheidung abgeschlossen ist.“ Jedoch weigere sie sich, diese „Unehrlichkeit“ weiterhin zuzulassen und halte deshalb auch sämtliche Beweise fest. Immer mehr Menschen, wie Jamey Jasta, wenden sich von Lambesis ab. Auch diverse Magazine und Websites wollen Tim Lambesis mittlerweile keine Plattform mehr bieten.

