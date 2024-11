Tim Lambesis reagiert auf erneute Missbrauchsvorwürfe

As I Lay Dying live, 7.11.2012, Berlin

Vor wenigen Wochen gaben sämtliche Mitglieder, sowie der Tourmanager von As I Lay Dying nacheinander ihren Ausstieg bekannt. Am Ende stand Frontmann Tim Lambesis allein da. Schnell kamen zudem Gerüchte über häusliche Gewalt im Hause Lambesis auf, woraufhin Tims Ehefrau promt reagierte. Damals schrieb sie: „Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass man falsche Behauptungen gemacht hat, die nahelegen, dass mein Mann mich verletzt hat. Daher will ich unmissverständlich klarstellen, dass diese Vorwürfe komplett falsch sind.“

Nun sind jedoch Videos aufgetaucht, die die Situation etwas anders darstellen. In beiden ist klar zu erkennen, dass die Auseinandersetzungen durchaus körperlich werden. Tim Lambesis richtet seine Wut entweder gegen sich selbst, diverse Gegenstände oder eben auch gegen seine Frau Dany.

Ist doch alles anders?

Kurz nachdem die Videos an die Öffentlichkeit gelangt sind, sah sich der Musiker offenbar zu einer Stellungnahme genötigt. Via Social Media schreibt er: „Gegen Dany Norris (ehemals Lambesis) gibt es derzeit eine einstweilige Verfügung und eine Untersuchung wegen häuslicher Gewalt. Alles, was sie jetzt sagt, tut sie, um die Leute davon abzulenken und sich stattdessen auf meine eigenen unangemessenen (aber nicht illegalen) Reaktionen auf diese angstauslösenden Interaktionen zu konzentrieren.“ Auffällig ist auch, dass sich das Paar offenbar bereits getrennt hat. Dieser Umstand soll laut Lambesis auch der Grund für die Veröffentlichung der Videos sein.

Schwere Vorwürfe

„Diese Frau hat mich drei Jahre lang angegriffen und verbal/psychisch misshandelt. Ich habe gestern den dringend notwendigen und überfälligen Schritt unternommen, sie zu verlassen, indem ich die Scheidungspapiere überbrachte. Aus diesem Grund gab es heute online Vergeltungsversuche gegen mich, die im Vergleich zu dem, worauf sich die Gerichte wirklich konzentrieren werden, in nichts nachstehen.“ Auch gäbe es aussagekräftige Beweise gegen Dany. Darunter sollen sich mehere Videos befinden, die tätliche Angriffe und Bedrohungen seitens Dany zeigen sollen. Außerdem sollen Fotos von einem blauen Auge und Zeugenaussagen zugunsten von Tim Lambesis vorliegen.



Vergeltung

„Ich bin mir sicher, dass sie dem entgegenwirken wird, indem sie versucht, meine angsterfüllten Reaktionen und Abwehrmechanismen offenzulegen. Aber bitte denkt daran, dass eine panische Reaktion, bei der ich mich selbst verletze, ganz anders ist als das, was ich oben aufgeführt habe." Außerdem sei der Zeitpunkt der Videoveröffentlichung darauf zurückzuführen, „dass ich ihr gestern die Scheidungspapiere zugestellt habe, nachdem sie viele Tage lang darum gefleht hat, dass ich bleibe und dabei immer wieder versucht hat, missbräuchliche Kontrolle auszuüben. Dies ist offensichtlich eine Vergeltung dafür, dass ich endlich eine Beziehung aufgegeben habe, vor der ich schon vor langer Zeit hätte fliehen sollen."

Tim und Dany haben sich erst vor zwei Jahren vermählt. Damals schrieb der Sänger, dass er „eine unglaubliche Basis an Liebe — für eine ganze Lebenszeit — mit Dany Lambesis habe. Ich freue mich sehr auf jedes kommende Abenteuer mit der Liebe meines Lebens.“ Abenteuerlich scheint es allemal gewesen zu sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram

