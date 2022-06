As I Lay Dying: Tim Lambesis hat zum 3. Mal geheiratet

auch interessant

Wenn es etwas war für das Tim Lambesis — neben seiner Musik mit As I Lay Dying — in den letzten Jahren bekannt war, dann dafür, dass er im Jahr 2013 versucht hatte, einen Auftragsmörder auf seine erste Frau Meggan Murphy anzusetzen. Nun hat der Sänger erneut geheiratet — insgesamt zum dritten Mal. Am Samstag, den 4. Juni gaben sich Lambesis und das Model Dany Ciara während einer kleinen Zeremonie das Ja-Wort.

Die Liebe seines Lebens

In den Sozialen Medien postete Tim Lambesis einige Foto von der Trauung und schrieb dazu: „Am Samstag habe ich meine beste Freundin geheiratet. Mit der Hilfe der engen Familie und von Freunden haben wir eine kleine Zeremonie am Strand arrangiert. Alle Einzelheiten dieses Tages fügten sich so schön ineinander. Viel wichtiger aber noch ist, dass ich eine unglaubliche Basis an Liebe — für eine ganze Lebenszeit — mit Dany Lambesis habe. Ich freue mich sehr auf jedes kommende Abenteuer mit der Liebe meines Lebens.“

Erst vor zwei Monaten verlobten sich Tim Lambesis und Dany Ciara. Im Mai 2015 heiratete Lambesis seine zweite Frau Amanda Dubord. Zu dieser Zeit saß er noch im Gefängnis ein. Wann genau die Beziehung mit Dubord auseinander ging, ist nicht klar. Tim und Dany haben aber seit Ende 2021 Fotos von sich im Netz gepostet. Im Jahr 2014 Lambesis gestand den Versuch, einen Killer auf seine erste Frau Meggan anzusetzen. Er wurde zu sechs Jahren Knast verurteilt, wovon er zweieinhalb Jahre verbüßte und wegen guter Führung Ende 2016 wieder entlassen wurde.

SHAPED BY FIRE VON AS I LAY DYING JETZT BEI AMAZON HOLEN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tim Lambesis (@timlambesis)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.