John 5 (Mötley Crüe) kündigt ein neues Soloalbum an

John 5
John 5 @ The Guild Theatre am 6. Dezember 2024 in Menlo Park, Kalifornien.
Foto: Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Nachdem bereits im Mai ein neuer Song veröffentlicht wurde, kündigt Saitenvirtuose John 5 nun offiziell ein neues Soloalbum an.
Mit ‘Fiend’ erschien Mitte Mai dieses Jahres ein neues Solostück von John 5. Dafür holte sich der Mötley Crüe-Gitarrist tatkräftige Unterstützung des legendären Drummers Kenny Aronoff. Für seine neueste Veröffentlichung ‘Deviant’ konnte John 5 Schlagzeuger Stephen Perkins (unter anderem Jane’s Addiction, Porno for Pyros) und Bassist Bryan Beller (unter anderem Aristocrats, Satriani, Dethklok, Vai) verpflichten.

Überall Geister

Mit dem Erscheinen der zweiten Single kündigt John 5 sein inzwischen 14. Soloalbum an. GHOST soll am 10. Oktober veröffentlicht werden und damit pünktlich zur gemeinsamen US-Tour mit Richie Kotzen. Neben bereits erwähnten Musikern ist auch Mötley Crüe-Kollege Tommy Lee auf GHOST dabei – offenbar jedoch nicht an seinem gewohnten Instrument. Statt am Schlagzeug zu sitzen, gibt er bei ‘You, Me And The Devil Makes Three’ den Takt mit Klatschen und Stampfen an. Mit Marco Minnemann ist auch Deutschland auf der Platte (‘Moon Glow’) vertreten.

GHOST-Tracklist:

  1. Wicked World
  2. Deviant
  3. Strung Out
  4. L.A. Express
  5. Hollywood Story
  6. Fiend
  7. Ghost
  8. Moon Glow
  9. You, Me And The Devil Makes Three
  10. Executioner

Über sein neuestes Werk sagt John 5: „GHOST ist vielleicht meine bisher größte Errungenschaft. Für mich liegt der Sinn des Lebens darin, das zu tun, was man liebt. Und genau das liebe ich. Ich bin in meinem Leben von Geistern umgeben und wollte sie mit diesem Album ehren. Genau das war meine Bestimmung. Ich bin so glücklich, dass mich bei diesem Album einige unglaublich talentierte Freunde begleitet haben.“ Vorbestellt werden kann das gute Stück bereits in verschiedenen Varianten.

Da der Gitarrist offenbar noch nicht genug ausgelastet ist, steht vor seinem Alleingang noch eine zehn Shows umfassende Residenz mit Mötley Crüe in Las Vegas an. Diese war ursprünglich schon für März angesetzt, musste jedoch wegen gesundheitlicher Probleme von Sänger Vince Neil verschoben werden.

