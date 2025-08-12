2014 gründete der Schotte James McBain Hellripper. Seitdem hat sich das Einmannprojekt in Sachen Black-/Speed-Metal derart hervorgetan, dass es auch von großen Labels nicht unbemerkt blieb. Die letzten beiden Alben THE AFFAIR OF THE POISONS (2020) und WARLOCKS GRIM & WITHERED HAGS (2023) haben überwiegend positive Kritiken eingefahren. Seinerzeit noch bei Peaceville Records, soll die nächste Platte bei Century Media erscheinen.

Ein neues Kapitel

Das gaben sowohl das Label als auch Hellripper nun bekannt. McBain kommentiert:„Ich freue mich sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass Hellripper nun bei Century Media Records unter Vertrag steht! Ich verfolge dieses Label schon seit langer Zeit und fühle mich geehrt, nun Teil dieser großartigen Traditionsfirma zu sein. Wir teilen eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Band, und gemeinsam werden wir den Goat Kvlt bekanntmachen! Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel in der Geschichte der Band aufzuschlagen und kann es kaum erwarten, es mit euch allen zu teilen! All hail the goat!“

Begleitend zur Ankündigung verriet McBain, dass er an neuem Material für Hellripper arbeitet, um sein Debüt bei Century Media zu begehen. Ihm zufolge sei die Veröffentlichung „um die Frühlingstagundnachtgleiche 2026“ geplant. Eine erste kurze Hörprobe gibt es auch schon (siehe unten). Bis dahin gibt es McBain zusammen mit seinen Live-Musikern Andy Milburn (Bass), Joseph Quinlan (Gitarre) und Max Southall (Schlagzeug) an folgenden Terminen in persona zu erleben.

13.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

16.08. Essen, Turock Sommerfest

05.09. Huttikon (CH), Meh Suff! Metal Festival

19.09. Villingen-Schwenningen, Black Forest Festival

20.09. Schrobenhausen, Metal im Woid Festival

Mike Gitter, Vice President of A&R bei Century Media, meint indes zur neuerlichen Zusammenarbeit: „Hellripper setzt neue Maßstäbe für Thrash. Wie ein wütender Ziegenbock mit blutüberströmtem Bart ist James McBain eine wilde Kraft, die die besten Elemente aus Metal, Black Metal, Crust, D-Beat-Punk und Speed Metal vereint. James’ klangliche Bösartigkeit kennt keine Grenzen und scheut sich nicht, die Extreme von ohrenbetäubendem Lärm oder unerwarteten Gitarrenmelodien zu überschreiten. Century Media ist stolz, ein Zufluchtsort für die Goat Horde zu sein!“

