Mötley Crüe: Weiter Funkstille zwischen John 5 & Rob Zombie

auch interessant

Bevor John 5 im Herbst 2022 bei Mötley Crüe für den an ankylosierender Spondylitis leidenden Mick Mars einstieg, haute der Gitarrenvirtuose bekanntlich für Rob Zombie in die Saiten. Seit dem Band-Wechsel haben der 54-jährige Instrumentalist und der Industrial-Metaller jedoch kein Wort mehr gewechselt.

Kein zerschnittenes Tischtuch

Dies gab John 5 im Interview mit Hatebreed-Sänger Jamey Jasta bei dessen Video-Podcast ‘The Jasta Show’ zu Protokoll. Auf die Frage, ob er mittlerweile mal wieder Kontakt mit Rob Zombie gehabt hat, entgegnete der Mötley Crüe-Gitarrist: „Wir sind nicht zerstritten. Und Rob hat mir alles Gute gewünscht. Er meinte: ‚Los, schnapp sie dir!‘ — und all diese Sachen. Also wir stehen nicht auf Kriegsfuß miteinander, wir haben einfach nicht miteinander geredet. Aber ihm geht es gut, er hat eine tolle neue Band und tritt Ärsche. Ich denke nicht, dass es böses Blut gibt oder so.“

Alsdann beginnt John 5 einen weiteren Gedanken: „Nach 17 Jahren war es einfach an der Zeit…“ Doch dann setzt der Mötley Crüe-Musiker neu an: „Ich will mein Leben leben. Und in dieser Phase so eine Möglichkeit zu bekommen, ist ziemlich selten. Daher will ich einfach noch so viele Dinge sehen. Ich werde mich nie zur Ruhe setzen, das garantiere ich. Ich gehe nie in Rente, ich will noch so viel mehr machen.“ Darüber hinaus erläuterte John 5 noch, dass er in die Entscheidung von Rob Zombie, seinen Vorgänger Mike Riggs zurückzuholen, nicht eingebunden war. Vielmehr beteuerte der Saitenhexer: „Die Band von Rob ist großartig. Es ist eine wundervolle Band, die Leute genießen sie. Und darum geht es doch: Es geht darum, dass sie Leute Spaß haben und die Musik genießen. Und genau das passiert.“

MÖTLEY CRÜE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.