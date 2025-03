auch interessant

Wer sich das Buch, in dem ein niedlicher Bär mit einer niedlichen Ente Abenteuer erlebt, heute Morgen zum 30. Mal angucken musste, dürfte sich über die neue Ausgeburt aus der Feder von Rob Zombie freuen. Der Musiker und Regisseur hat vor Kurzem ein Buch mit dem Titel ‘Z Is For Zombie: Learning To Spell With House Of 1000 Corpses Friends’ veröffentlicht. Auf ganzen 76 Seiten nutzt Zombie die Charaktere seines Filmdebüts, um angehenden Metalheads das Alphabet näherzubringen.

Die offizielle Beschreibung des Buchs lautet: „Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam mit Freunden zu lernen. Besonders, wenn es die ‘Haus der 1000 Leichen’-Freunde sind! Rob Zombie präsentiert ‘Z Is For Zombie: Learning To Spell With House Of 1000 Corpses Friends’. Hier können angehende Buchstabierer die wichtigsten Wörter und Phrasen ordentlich lernen. Unterstützt werden sie dabei von tollen Vorbildern wie Captain Spaulding, Baby Firefly, Otis Driftwood, Professoren, Doktoren und Rob Zombie selbst. So macht Lernen einfach verdammt viel Spaß!“

Zombies kennen keine Sprachbarriere, Rob Zombie auch nicht

Empfehlung der Redaktion Rob Zombie: 15 Jahre HELLBILLY DELUXE 2 Industrial Metal Vor genau 15 Jahren veröffentlichte Rob Zombie die Fortsetzung seines erfolgreichen Solodebütalbums HELLBILLY DELUXE aus dem Jahr 1998. Wir gratulieren zum Jubiläum und sehen uns HELLBILLY DELUXE 2 etwas genauer an. Das Buch ist leider nur in englischer Sprache erhältlich, das sollte Rob Zombie-Fans aber nicht aufhalten. Entweder wird es genutzt, um den älteren Sprösslingen oder sich selbst die Weltsprache näherzubringen, oder man erfreut sich schlichtweg an den Illustrationen von Pete Bregman, die den Horrorklassiker von 2003 in einem ganz anderen Licht erstrahlen lassen. Wer nun überzeugt ist und ein neues Bilderbuch in seine Sammlung aufnehmen möchte, findet es beispielsweise hier.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.