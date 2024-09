John 5 erzählt, wie er zu Mötley Crüe kam

Seine angestammte Band zu verlassen, ist wohl für die wenigsten Musiker eine einfache Entscheidung. Auch für Mötley Crüe-Gitarrist John 5 war es eine schwere Entscheidung Rob Zombie den Rücken zu kehren, wie er im Interview mit ‘New & Approved’ erklärte.

Keine leichte Trennung für John 5

„Als ich gefragt wurde, ob ich bei Mötley Crüe einsteigen möchte, liefen die Dinge bei Rob Zombie eigentlich nicht schlecht. Daher war es hart für mich, Robs Band zu verlassen", sagte John 5. „Ich habe dort 17 Jahre lang gespielt und habe es geliebt. Wir waren Freunde, haben gelacht, und alles war nach all der Zeit immer noch genauso. Ich wollte nur eine Minute lang an mich selbst denken und sagen: ‚Ich möchte das wirklich erleben. Das Leben ist kurz und ich möchte so viel wie möglich erleben.' Und natürlich liebe ich Mötley Crüe.

Ich bin schon ewig sehr eng mit Nikki (Sixx, Bassist – Anm.d.A.) befreundet. Und auch mit Tommy (Lee, Schlagzeuger – Anm.d.A.), mit dem ich immer zusammengearbeitet habe. Ich war also wirklich eng mit diesen Jungs verbunden. Und dann ist da noch Mick Mars (ehemaliger Gitarrist – Anm.d.A.). Er ist der härteste Typ, den ich kenne, weil er da hochgeht und einfach abräumt und Schmerzen hat, aber einfach spielt. Ich habe so viel Respekt vor ihm. Doch dann wollte er nicht auf Tour gehen.

Also fragten sie mich, und ich sagte: ‚Auf jeden Fall. Ich würde es liebend gern tun.' Sie gaben mir die Songs. Ich wollte mir nichts anmerken lassen, aber ich kannte jeden einzelnen – ich wusste, wie man sie alle spielt. Dann teilte ich Rob meine Entscheidung mit, und sagte: ‚Rob, ich will einfach das Leben erleben und das machen.' Er verstand es, er war cool. Er war nicht begeistert, aber er verstand es."

