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Ozzy Osbourne: Ikonischer Thron kommt ins Museum

Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Foto: Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame, Dia Dipasupil. All rights reserved.
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Fans können sich bald den markanten Thron, auf dem Ozzy Osbourne unter anderem bei seiner Abschieds-Show saß, anschauen.
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Ozzy Osbourne ging bekanntlich am 22. Juli 2025 von uns. Nun, da sich der Todestag der Black Sabbath-Lichtgestalt und seine Abschiedskonzert „Back To The Beginning“ bald zum ersten Mal jährt, gibt es in der Heimatstadt des „Fürsten der Finsternis“ ein besonderes Schmankerl für die Fans. Von Mittwoch, den 1. Juli 2026 an steht nämlich der ikonische Thron des Heavy Metal-Mitbegründers im Birmingham Museum & Art Gallery — und zwar im Rahmen der kostenlosen Ausstellung ‘Ozzy Osbourne: Working Class Hero’.

Gelegenheit zum Gedenken

Ursprünglich ließ sich Ozzy Osbourne den Throne für seine Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame im Jahr 2024 bauen, zuletzt saß er am 5. Juli 2025 bei seinem Abschiedskonzert darauf. Optisch macht der edle Stuhl unter anderem mit seinen Fledermausflügeln einiges her. „Da sich der erste Jahrestag von ‚Back To The Beginning‘ nähert, erscheint es nur angemessen, dass Ozzys Thron – der inzwischen untrennbar mit seinem letzten Auftritt verbunden ist – im Museum aufgestellt wird, wo ihn die Fans, die ihn geliebt haben, sehen können“, befindet Sharon Osbourne.

Sara Wajid und Zak Mensah, Co-Vorstandsvorsitzende des Birmingham Museums Trust, ergänzen: „Wir freuen uns sehr, Ozzys Thron in der Birmingham Museum & Art Gallery präsentieren zu können. Dieses außergewöhnliche Objekt ist für Fans auf der ganzen Welt sofort wiedererkennbar und steht für ein eindrucksvolles Schlusskapitel in Ozzys bemerkenswerter Karriere. Anlässlich seines ersten Todestags bietet es Besuchern eine besondere Gelegenheit, zusammenzukommen, sich an Ozzy zu erinnern und das Vermächtnis einer echten Legende aus Birmingham zu würdigen.“

Des Weiteren fügt Sam Watson, Vorstand des Central BID Birmingham, an: „Seit dem bedeutenden ‚Back To The Beginning‘-Auftritt vergangenes Jahr hat Central BID eng mit der Familie Osbourne zusammengearbeitet, um Ozzys Thron nach Birmingham zurückzuholen. So können ihn die Fans aus nächster Nähe betrachten und spüren, dass Ozzys Geist nach wie vor unter uns weilt. Es war uns ein großes Anliegen, diesen legendären Thron zuerst in Ozzys Heimatstadt zu bringen – einen Ort, den er so sehr liebte und den seine Fans besuchen können –, und wir sind Sharon und ihrer Familie dankbar, dass sie uns dies ermöglicht haben.“

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Außerdem meldet sich Councillor Deborah Harries, Mitglied des Birmingham City Council Cabinet for Culture, zu Wort: „Ozzy Osbourne ist eine der bedeutendsten kulturellen Persönlichkeiten Birminghams. Und es ist nur angemessen, dass wir sein außergewöhnliches Vermächtnis hier in der Stadt, in der seine Reise begann, weiterhin würdigen. Die Rückkehr seines legendären Throns in die Birmingham Museum & Art Gallery bietet Fans und Besuchern eine eindrucksvolle neue Möglichkeit, eine Verbindung zu seiner Geschichte herzustellen – ein emotionaler Moment, der zudem den ersten Jahrestag seines Abschieds markiert.

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Die Ausstellung hat bereits Hunderttausende von Besuchern angezogen und unterstreicht die weltweite Anziehungskraft des musikalischen Erbes Birminghams. Wir sind stolz darauf, diese Zusammenarbeit mit dem Birmingham Museums Trust und weiteren Partnern zu unterstützen; sie würdigt nicht nur Ozzys Leben, sondern bringt auch Menschen ins Herz unserer Stadt. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir im Lauf des Sommers weitere Aktivitäten rund um Black Sabbath bewerben, die man in der Stadt erleben kann.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Birmingham black sabbath Museum Ozzy Osbourne Thron Todestag
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