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METAL HAMMER Podcast Folge 141 mit Dominum

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Foto: PR, Holger Fichtner. All rights reserved.
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Extremwetter vs. Festivals. Streaming-Plattformen vs. KI-Musik. Neues von Bad Wolves. Interview mit Dominum. Album der Woche von Moonspell u.a.
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Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Dominum-Album NIGHT IS CALLING erscheint. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber im Gespräch mit Dr. Dead alias Felix Heldt.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 10.7.2026. Dann mit Rückblick aufs Rockharz Open Air! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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Jason Newsted spricht erstmals über Krebserkrankung
Der einstige Metallica-Bassist Jason Newsted vor einem seiner Gemälde 2018 Miami Beach
Jason Newsted hat nicht nur seine Krebserkrankung hinter sich gelassen, sondern auch diverse Laster erfolgreich bekämpft.
Bei dem früheren Metallica-Bassist Jason Newsted wurde im vergangenen Jahr Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Für den Musiker war dies ein Schreckmoment. Doch wie er nun im Podcast ‘Let There Be Talk’ bekanntgab, habe er vor drei Wochen medizinische Entwarnung bekommen: Newsted gilt inzwischen als geheilt. Keine Zeit für Rückschläge Im Interview zeigte sich Newsted guter Dinge, vor einigen Wochen hat er sogar seine erste Nordamerika-Headliner-Tournee mit seiner The Chophouse Band für Sommer 2026 angekündigt. „Ich möchte kurz darüber sprechen“, so der Bassist über seine Krebserkrankung. „Ich habe mich diese Woche dazu entschlossen, da ich gerade mit der Promotion für die Shows beginne…
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