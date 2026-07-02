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Galerie: Rockharz Open Air, Mittwoch

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Galerie: Rockharz Open Air, Mittwoch

  • Helloween, Rockharz 2026
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  • Ensiferum, Rockharz 2026
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Seht hier eine Auswhal von Bildern vom Rockharz Open Air-Mittwoch.
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Live vom Rockharz 2026

Was geht am Rockharz 2026? METAL HAMMER ist für euch vor Ort. Unseren Festivalticker aus Ballenstedt findet ihr in Form unserer Story auf Instagram.

Einen ausführlichen Bericht vom Rockharz 2026 mit vielen exklusiven Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026!


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2026 Bilder Fotos Galerie Live Mittwoch Rockharz
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Metallica spielen am 22.05. und 24.05.2026 eine Deutschland-Doppel-Show ihrer "M72"-Tournee im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.
Am Freitag (22.05.2026) und Sonntag (24.05.2026) werden Metallica ihre nächsten No Repeat-Konzerte der "M72 World Tour" im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Einlass an beiden Tagen ist voraussichtlich um 16 Uhr. Beginn: ca. 18 Uhr Support Freitag: Gojira, Knocked Loose Support Sonntag: Avatar, Pantera Adresse: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Für den 22.05. sind noch wenige Resale-Tickets erhältlich. Saalplan (anklicken für größere Ansicht) Rahmenprogramm Kirk Hammett / The Collection A Conversation With Kirk Hammett, Samstag, 23. Mai | Event: 17:45 Uhr | Einlass: 17 Uhr. ZOOM Frankfurt | Carl-Benz-Straße 21…
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