Soen haben eine Headlinetour für Ende des Jahres angekündigt. Im November und Dezember wird die Band gemeinsam mit den Special Guests Tribulation und Vulkan insgesamt 24 Konzerte auf dem europäischen Festland und Großbritannien spielen, acht davon im deutschsprachigen Raum. Fans können sich auf eine einzigartige Mischung aus Kraft, Präzision und Gefühl freuen, für die Soen bei ihren Liveshows bekannt sind.

METAL HAMMER präsentiert:

Soen + Tribulation (*) + Vulkan (*)

11.08. Aschaffenburg, Colos-Saal

12.08. Marburg, KFZ Marburg

13.08. Aachen, Musikbunker

16.11. Bochum, Zeche (*)

25.11. CH-Pratteln, Z7 (*)

06.12. Mannheim, Alte Feuerwache(*)

07.12. A-Wien, Flex (*)

08.12. München, Backstage Werk (*)

10.12. Berlin, Columbia Theater (*)

12.12. Leipzig, Hellraiser (*)

13.12. Hamburg, Uebel & Gefährlich (*)

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

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