Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Soen

Soen
Foto: PR, Linda Florin. All rights reserved.
von
Im November und Dezember werden Soen gemeinsam mit Tribulation und Vulkan auf dem europäischen Festland und Großbritannien spielen
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Soen haben eine Headlinetour für Ende des Jahres angekündigt. Im November und Dezember wird die Band gemeinsam mit den Special Guests Tribulation und Vulkan insgesamt 24 Konzerte auf dem europäischen Festland und Großbritannien spielen, acht davon im deutschsprachigen Raum. Fans können sich auf eine einzigartige Mischung aus Kraft, Präzision und Gefühl freuen, für die Soen bei ihren Liveshows bekannt sind.

Soen

METAL HAMMER präsentiert:

Soen + Tribulation (*) + Vulkan (*)

  • 11.08. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 12.08. Marburg, KFZ Marburg
  • 13.08. Aachen, Musikbunker
  • 16.11. Bochum, Zeche (*)
  • 25.11. CH-Pratteln, Z7 (*)
  • 06.12. Mannheim, Alte Feuerwache(*)
  • 07.12. A-Wien, Flex (*)
  • 08.12. München, Backstage Werk (*)
  • 10.12. Berlin, Columbia Theater (*)
  • 12.12. Leipzig, Hellraiser (*)
  • 13.12. Hamburg, Uebel & Gefährlich (*)

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Live Präsentation Soen Tour 2026 Tournee Tribulation Vulkan
Wacken Open Air 2026: Alle Infos zum Festival
Wacken-2019-Fans-ICS Festival Service
Das Wacken Open Air findet auch 2026 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. die Running Order ist bekannt!
Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 01.08.2026 statt. Veranstaltungsort Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Tickets ab 351,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. 5th Avenue Hamburg 9mm Headshot Ad Infinitum Alcest Alestorm Alfahanne Alien Ant Farm Alien Rockin' Explosion Allt Airbourne Angelus Apatrida Animals As Leaders Any Given Day Arch Enemy Arroganz Asrock Bear…
Weiterlesen
Zur Startseite