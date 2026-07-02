Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bruce Dickinson verpasste das halbe Leben seiner Kinder

Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Foto: Europa Press via Getty Images, Europa Press News. All rights reserved.
von
In einem Interview anlässlich des "Armed Forces Day" spricht Bruce Dickinson über seine Kinder und die Realität eines tourenden Musikers.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Am 27. Juni wird im Vereinigten Königreich der „Armed Forces Day“ gefeiert, bei dem aktive Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen geehrt werden. Auch Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson nutzte einen Ruhetag von der aktuellen „Run For Your Lives“-Welttournee, um am Nationalfeiertag teilzunehmen. Dazu stattete er dem Odiham Royal Air Force Stützpunkt in Hampshire einen Besuch ab.

In einem vor Ort gefilmten Interview mit Pad Wives Unfiltered sprach Dickinson über seine drei erwachsenen Kinder. Dazu aufgefordert, einen Aspekt des Tourneelebens zu nennen, der in der Realität hart ist, sagte er: „Ich habe jetzt drei erwachsene Kinder, die glücklicherweise alle zu fantastischen Individuen geworden sind. Und ich würde jetzt gerne sagen, dass das alles mein Verdienst ist, aber ihr halbes Leben lang war ich nicht anwesend, weil ich auf Tournee war. Und ein Teil von mir wird das immer bereuen, aber das ist der Preis.“

Dass Dickinson so selten zu Hause war, scheint auf die heutige Beziehung zu seinen Kindern keinen großen Einfluss mehr zu haben: „Meine Kinder und ich sind jetzt enger, als wir je waren“, sagt er. „Trotzdem – ich denke, das, was ich am meisten bereue, ist die Verrenkung von dem, was die meisten Menschen als normales Leben ansehen. Wobei ich mir auch nicht mehr sicher bin, was es braucht, um ein normales Leben zu haben. Ich weiß auch nicht, ob man besser dran ist mit einem normalen Leben, das voll von Unsicherheiten ist. Zumindest im Militär gibt es immer jemanden, der einen unterstützt, wenn man ein Problem hat.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Dickinson besitzt einen Flugschein und ist selbst offizieller Ehrenkapitän der Royal Air Force. Für sechs Monate diente er in der Armee. Dickinson hat drei Kinder aus der gemeinsamen Ehe mit seiner zweiten Ehefrau Patrice „Paddy“ Bowden. Sie starb im Mai 2020 in einem häuslichen Unfall.

Aktuell touren Iron Maiden mit der Fortsetzung ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee durch Europa. Die Tournee wird am 25. November in Yokohama in Japan enden.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Bruce Dickinson Familie iron maiden Militär Royal Air Force Run For Your Lives
Die METAL HAMMER-Juliausgabe 2026: Doro, Deep Purple, Iron Maiden u.a.
MH0726_Doro_TitelQuer
In der Titelgeschichte erinnert sich die Metal-Queen an die Anfänge, die von Erfolgen ebenso gezeichnet waren wie von Rückschlägen und Sexismus.
Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2026 ab dem 19.06.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Doro/Warlock Vor vier Dekaden trat Doro Pesch als erste Frau überhaupt beim legendären Monsters Of Rock Festival in Castle Donington auf und krönte damit die Karriere ihrer Band Warlock. Grund genug für Wegbegleiter Marc Halupczok, in die frühen Karrierejahre der heutigen Metal-Queen einzutauchen und die Geschichte von Warlock Revue passieren zu lassen. Obendrauf kredenzen wir euch eine 7“-Single mit exklusiven Versionen der Klassiker ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’. Deep Purple Nach vielen Phonern…
Weiterlesen
Zur Startseite