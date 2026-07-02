Am 27. Juni wird im Vereinigten Königreich der „Armed Forces Day“ gefeiert, bei dem aktive Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen geehrt werden. Auch Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson nutzte einen Ruhetag von der aktuellen „Run For Your Lives“-Welttournee, um am Nationalfeiertag teilzunehmen. Dazu stattete er dem Odiham Royal Air Force Stützpunkt in Hampshire einen Besuch ab.

In einem vor Ort gefilmten Interview mit Pad Wives Unfiltered sprach Dickinson über seine drei erwachsenen Kinder. Dazu aufgefordert, einen Aspekt des Tourneelebens zu nennen, der in der Realität hart ist, sagte er: „Ich habe jetzt drei erwachsene Kinder, die glücklicherweise alle zu fantastischen Individuen geworden sind. Und ich würde jetzt gerne sagen, dass das alles mein Verdienst ist, aber ihr halbes Leben lang war ich nicht anwesend, weil ich auf Tournee war. Und ein Teil von mir wird das immer bereuen, aber das ist der Preis.“

Dass Dickinson so selten zu Hause war, scheint auf die heutige Beziehung zu seinen Kindern keinen großen Einfluss mehr zu haben: „Meine Kinder und ich sind jetzt enger, als wir je waren“, sagt er. „Trotzdem – ich denke, das, was ich am meisten bereue, ist die Verrenkung von dem, was die meisten Menschen als normales Leben ansehen. Wobei ich mir auch nicht mehr sicher bin, was es braucht, um ein normales Leben zu haben. Ich weiß auch nicht, ob man besser dran ist mit einem normalen Leben, das voll von Unsicherheiten ist. Zumindest im Militär gibt es immer jemanden, der einen unterstützt, wenn man ein Problem hat.“

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Dickinson besitzt einen Flugschein und ist selbst offizieller Ehrenkapitän der Royal Air Force. Für sechs Monate diente er in der Armee. Dickinson hat drei Kinder aus der gemeinsamen Ehe mit seiner zweiten Ehefrau Patrice „Paddy“ Bowden. Sie starb im Mai 2020 in einem häuslichen Unfall.

Aktuell touren Iron Maiden mit der Fortsetzung ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee durch Europa. Die Tournee wird am 25. November in Yokohama in Japan enden.

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