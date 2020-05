Ehefrau von Bruce Dickinson verstorben

Bruce Dickinson und seine Gattin Paddy Bowden bei einem Gala Dinner im Shakespeare's Globe am 17. Oktober 2013 in London

Paddy Bowden, die 58-jährige Ehefrau von Sänger Bruce Dickinson ist am Montag, den 18. Mai, verstorben. Das berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun. Bowden und Dickinson leben bereits seit einer Weile getrennt. Die zweite Ehefrau des Musikers wurde am Morgen in ihrer Wohnung in Chiswick, West-London tot aufgefunden.

Ausgegangen wird von einem schrecklichen Unfall, der jedoch nicht näher erläutert wird. Bowden und Dickinson sind seit 29 Jahre verheiratet. Offenbar ging die Beziehung bereits 2018 auseinander, woraufhin Dickinson nach Paris umgezogen sei.

Das Iron Maiden-Gesicht und Bowden haben drei gemeinsame Kinder – den 29-jährigen Austin, den 27 Jahre alten Griffin, sowie die 28-jährige Kia.

In einer Erklärung sagte Dickinson: „Dies ist eine schreckliche Tragödie, bei der es sich um einen tragischen Unfall zu handeln scheint. Unsere Kinder Austin, Griffin und Kia und ich sind am Boden zerstört. Aus Respekt vor Paddy werden wir in dieser äußerst schwierigen und schmerzhaften Zeit für unsere Familie keine weiteren Kommentare abgeben.“