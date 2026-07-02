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In Extremo und Feuerschwanz gehen unter dem Titel „Heute wird der Himmel brennen Tour2027“ auf große Co-Headliner-Reise. Erstmals stehen beide Bands nun als gleichberechtigte Co-Headliner auf einer Tour zusammen. Ihre Wege haben sich über viele Jahre immer wieder gekreuzt – jetzt treffen zwei Formationen aufeinander, die den Mittelalter-Rock auf unterschiedliche Weise geprägt und weiterentwickelt haben.
Eröffnet wird der Abend von der Band Ragnarök aus Italien. Das Duo verbindet nordische Mythologie, traditionelle Folk-Klänge und moderne Arrangements zu einem atmosphärischen Musikerlebnis und entführt das Publikum mit epischen Erzählungen in die Welt der Wikinger, Sagen und alten Legenden.
METAL HAMMER präsentiert:
In Extremo + Feuerschwanz – Tour 2027
- 16.04. Hannover, Swiss Life Hall
- 17.04. Berlin, Velodrom UFO
- 22.04. Stuttgart, Porsche Arena
- 23.04. Nürnberg, Kia Metropol Arena
- 24.04. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall
- 29.04. Hamburg, Sporthalle
- 30.04. Erfurt, Messe
- 01.05. München, Zenith
Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 07.07., 12 Uhr)
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