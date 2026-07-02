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METAL HAMMER präsentiert: In Extremo + Feuerschwanz 2027

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Zwei Bands, zwei Generationen, eine gemeinsame Geschichte – und 2027 zum ersten Mal Seite an Seite auf einer Tour.
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In Extremo und Feuerschwanz gehen unter dem Titel „Heute wird der Himmel brennen Tour2027“ auf große Co-Headliner-Reise. Erstmals stehen beide Bands nun als gleichberechtigte Co-Headliner auf einer Tour zusammen. Ihre Wege haben sich über viele Jahre immer wieder gekreuzt – jetzt treffen zwei Formationen aufeinander, die den Mittelalter-Rock auf unterschiedliche Weise geprägt und weiterentwickelt haben.

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Jeder Abend bietet zwei komplette Headlinershows. In Extremo und Feuerschwanz präsentieren ihre größten Klassiker, aktuelle Songs und die ein oder andere gemeinsame Überraschung. Dazu kommt alles, was beide seit Jahren zu den außergewöhnlichsten Liveacts Europas macht: aufwändige Produktionen, historische Instrumente, eine spektakuläre Feuer- und Pyroshow sowie eine Atmosphäre, die Tausende Menschen Abend für Abend verbindet.

Eröffnet wird der Abend von der Band Ragnarök aus Italien. Das Duo verbindet nordische Mythologie, traditionelle Folk-Klänge und moderne Arrangements zu einem atmosphärischen Musikerlebnis und entführt das Publikum mit epischen Erzählungen in die Welt der Wikinger, Sagen und alten Legenden.

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METAL HAMMER präsentiert:

In Extremo + Feuerschwanz – Tour 2027

  • 16.04. Hannover, Swiss Life Hall
  • 17.04. Berlin, Velodrom UFO
  • 22.04. Stuttgart, Porsche Arena
  • 23.04. Nürnberg, Kia Metropol Arena
  • 24.04. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall
  • 29.04. Hamburg, Sporthalle
  • 30.04. Erfurt, Messe
  • 01.05. München, Zenith

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 07.07., 12 Uhr)


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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