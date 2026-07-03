In einem aktuellen Interview mit The Mistress Carrie Podcast sprach Evanescence-Sängerin Amy Lee unter anderem über den Zusammenhalt der Frauen im Metal.

Bezüglich des 2025 erschienenen Songs ‘End Of You’, für den sich Amy Lee mit Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante und Poppy zusammengetan hatte, brachte der Host des Podcast an, dass eine Zusammenarbeit von drei Metal-Sängerinnen vor zehn Jahren nicht möglich gewesen wäre. „Ich liebe den Song“, sagte Amy Lee.

Weiblicher Zusammenhalt

Auf die Feststellung hin, dass „Frauen die Metal-Szene übernehmen“, sagte Amy Lee: „Wir hatten – ich habe vergessen, welche Chart – ich glaube, es war Active Rock oder was auch immer – jedenfalls hatten wir den Nummer 1 Slot. Und The Pretty Reckless hatten Nummer 2. Und ich war so: ,Wie badass ist das? Frauen nach oben. Es ist sehr cool.‘“

„Ich brauche die Frauen in meinem Leben“, fuhr sie fort. „Ich liebe die Schwesternschaft, und die Rock- und Metal-Schwesternschaft ist so toll, weil es eine stetig wachsende Gruppe ist. Das ist sie wirklich. Und wir alle unterstützen und pushen uns gegenseitig, weil wir wollen alle, dass es mehr Offenheit und Inklusion gibt.“

Hohe Standards

„Wie haben auch alle einen sehr hohen Standard“ , sagte sie bezüglich der Annahme, Frauen im Metal würden es nur aufgrund ihres Geschlechts weit bringen. „Wenn man so weit kommt, kann es nicht darum gehen, eine Frau zu sein. Das allein wird einen nicht weit bringen. Man muss sehr hart arbeiten und talentiert sein.“

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Am 5. Juni veröffentlichten Evanescence ihr sechstes Studioalbum SANCTUARY. Aktuell sind sie auf Tournee in den USA, die sie im Herbst auch nach Deutschland bringen wird. Mit dabei in Nordamerika sind Spiritbox. In Europa ist Poppy Co-Headliner.

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